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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:46
Alfa_Bank к сожалению не могу вам ответить. Стоит ограничение.
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andrew007
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:00
andrew007 написав:Alfa_Bank
к сожалению не могу вам ответить. Стоит ограничение.
Напишите сюда - info_client@alfabank.kiev.ua
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:35
удалено
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:31
Arien написав: Ромасик написав:
Интересно, Соседка даст?
я извиняюсь, речь все еще о банках
?
не важно, вопрос риторический))
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:33
Alfa_Bank написав: Julio написав:
Вам все шутки шутить, а правда оказалась суровее. Как удалось выяснить с помощью Alfa_Bank
, мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены. Никаких социальных выплат я не получаю, и при подаче заявки на перевыпуск карт ни о чем таком не просил.
Что ж, еще один аргумент в пользу довода о бесполезности дохсейфа. До сегодняшнего дня держал на нем небольшую сумму. Хоть процент ниже, чем на ощадном, зато перевод на карту мгновенный, иногда эти несколько минут имеют значение.
Добрый день. Это уже интересно... Смотрю дальше, отпишусь.
Если что, я не в обиде. Не начисляются 5% на дохсейф, зато начисляются 6% на остаток на карточном счете. Волнует только, как бы потом не обвинили в подлоге или мошенничестве.
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Julio
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:49
Julio написав:
Если что, я не в обиде. Не начисляются 5% на дохсейф, зато начисляются 6% на остаток на карточном счете. Волнует только, как бы потом не обвинили в подлоге или мошенничестве.
Учтите, шо еще и овер есть настоящий в отл-е от Пакетной
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:14
Alfa_Bank написав:
Добрый день.
Платежи с карты на карту 30.12.2020 в МАВ/Sense SuperApp/AM:
- на балансе — онлайн;
- на счете — 31.12.2021.
Ого, чтобы на счете увидеть, нужно целый год ждать
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Wolfenstein
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Додано: Пон 28 гру, 2020 23:21
Заметил, что в выписке после 23-00 в приложении Сенс операции отображаются как "вчера". В МАБе нормально. А тут что, по москальскому времени работаете?
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Zonenor
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Додано: Вів 29 гру, 2020 08:03
Wolfenstein написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день.
Платежи с карты на карту 30.12.2020 в МАВ/Sense SuperApp/AM:
- на балансе — онлайн;
- на счете — 31.12.2020.
Ого, чтобы на счете увидеть, нужно целый год ждать
Добрый день. Исправляю
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 29 гру, 2020 08:09
Zonenor написав:
Заметил, что в выписке после 23-00 в приложении Сенс операции отображаются как "вчера". В МАБе нормально. А тут что, по москальскому времени работаете?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Добрый день. Проблема известна. Сроки устранения пока не установлены.
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Alfa_Bank
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