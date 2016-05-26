Додано: Пон 28 гру, 2020 23:21

Заметил, что в выписке после 23-00 в приложении Сенс операции отображаются как "вчера". В МАБе нормально. А тут что, по москальскому времени работаете?



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