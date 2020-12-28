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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:43
ol_zy написав:Alfa_Bank
А что за проблемы с платежами. Пополнил вайт со сбера - пытаюсь пополнить карту другого банка - там ошибка.
Пытаюсь сделать СЭП из веб-маб
DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds
Звонок из банка вы делали обычную операцию, но нша СБ решила заблокировать карту - идентификацию не прошел...
видите ли нельзя называть несколько вариантов имейл, а какой записан в анкете х.з.
Добрый день. Написала в ЛС. Адрес почты можете изменить в отделении на актуальный.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:44
kreuz написав:
Так почепіть туди ще й банкінги, вони ж наразі на перші ролі висуваються...
Відправила вашу пропозицію на уточнення.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:47
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Напишите еще раз этот комментарий в телеграмм, пожалуйста. Если не ответят, напишите мне.
Тишина.
А так мог бы вашему клиенту показать фишку оплаты коммунальных услуг
Напишите в ЛС детали, пожалуйста: какие шаги выполняете, что не получается (если можно, со скринами), данные об устройстве и версии приложения.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:57
Alfa_Bank написав: MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Напишите еще раз этот комментарий в телеграмм, пожалуйста. Если не ответят, напишите мне.
Тишина.
А так мог бы вашему клиенту показать фишку оплаты коммунальных услуг
Напишите в ЛС детали, пожалуйста: какие шаги выполняете, что не получается (если можно, со скринами), данные об устройстве и версии приложения.
Скажіть, а оті 50 кешиків Ви тільки за Сенс роздавали? А то через нього в мене МАБ кілька днів не працював, а з Ваших пропозицій було тільки змінити браузер, хоча пізніше в ньому знову стало можливо працювати. За такі незручності також вимагаю сорян ))
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kreuz
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:03
kreuz написав:
Скажіть, а оті 50 кешиків Ви тільки за Сенс роздавали? А то через нього в мене МАБ кілька днів не працював, а з Ваших пропозицій було тільки змінити браузер, хоча пізніше в ньому знову стало можливо працювати. За такі незручності також вимагаю сорян ))
50 кешью отримали перші 100 000 клієнтів, що почали користуватися Sense SuperApp. Це Welcome бонус для нових користувачів.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:19
Alfa_Bank написав: ol_zy написав:Alfa_Bank
А что за проблемы с платежами. Пополнил вайт со сбера - пытаюсь пополнить карту другого банка - там ошибка.
Пытаюсь сделать СЭП из веб-маб
DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds
Звонок из банка вы делали обычную операцию, но нша СБ решила заблокировать карту - идентификацию не прошел...
видите ли нельзя называть несколько вариантов имейл, а какой записан в анкете х.з.
Добрый день. Написала в ЛС. Адрес почты можете изменить в отделении на актуальный.
так оба адреса актуальные... не понимаю почему нельзя указывать оба адреса для идентификации, ведь банк использует оба адреса по одному присылает инфо по максиме, а по второму по трэвелу. Причем получал выписку в этом месяце на оба мейла.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:26
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: ol_zy написав:Alfa_Bank
А что за проблемы с платежами. Пополнил вайт со сбера - пытаюсь пополнить карту другого банка - там ошибка.
Пытаюсь сделать СЭП из веб-маб
DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds
Звонок из банка вы делали обычную операцию, но нша СБ решила заблокировать карту - идентификацию не прошел...
видите ли нельзя называть несколько вариантов имейл, а какой записан в анкете х.з.
Добрый день. Написала в ЛС. Адрес почты можете изменить в отделении на актуальный.
так оба адреса актуальные... не понимаю почему нельзя указывать оба адреса для идентификации, ведь банк использует оба адреса по одному присылает инфо по максиме, а по второму по трэвелу. Причем получал выписку в этом месяце на оба мейла.
По процессу нужно назвать только один вариант, если не подходит - другие варианты не принимаем. Дополнительно проверяю действия оператора.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:31
Alfa_Bank написав:
По процессу нужно назвать только один вариант, если не подходит - другие варианты не принимаем. Дополнительно проверяю действия оператора.
Т.е. вы используете 2 мейл адреса, но я могу назвать только один из них и каким образом я могу угадать какой из них в данный момент подойдет?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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