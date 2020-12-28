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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9196919791989199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:43

  ol_zy написав:Alfa_Bank А что за проблемы с платежами. Пополнил вайт со сбера - пытаюсь пополнить карту другого банка - там ошибка.
Пытаюсь сделать СЭП из веб-маб
DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds
Звонок из банка вы делали обычную операцию, но нша СБ решила заблокировать карту - идентификацию не прошел...
видите ли нельзя называть несколько вариантов имейл, а какой записан в анкете х.з.

Добрый день. Написала в ЛС. Адрес почты можете изменить в отделении на актуальный.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:44

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Скажіть, а є десь посилання на регламент роботи Альфа-банку та усіх ваших банкінгів на свята?

Доброго дня. Є графік роботи відділень https://alfabank.ua/about/press/rezhim- ... izdvo-2383 та ПТКС - https://alfabank.ua/ru/pogashenie/termi ... -partnerov.

Так почепіть туди ще й банкінги, вони ж наразі на перші ролі висуваються...

Відправила вашу пропозицію на уточнення.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:47

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Напишите еще раз этот комментарий в телеграмм, пожалуйста. Если не ответят, напишите мне.
Тишина.
А так мог бы вашему клиенту показать фишку оплаты коммунальных услуг :)

Напишите в ЛС детали, пожалуйста: какие шаги выполняете, что не получается (если можно, со скринами), данные об устройстве и версии приложения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:57

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Напишите еще раз этот комментарий в телеграмм, пожалуйста. Если не ответят, напишите мне.
Тишина.
А так мог бы вашему клиенту показать фишку оплаты коммунальных услуг :)

Напишите в ЛС детали, пожалуйста: какие шаги выполняете, что не получается (если можно, со скринами), данные об устройстве и версии приложения.

Скажіть, а оті 50 кешиків Ви тільки за Сенс роздавали? А то через нього в мене МАБ кілька днів не працював, а з Ваших пропозицій було тільки змінити браузер, хоча пізніше в ньому знову стало можливо працювати. За такі незручності також вимагаю сорян ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:03

  kreuz написав:Скажіть, а оті 50 кешиків Ви тільки за Сенс роздавали? А то через нього в мене МАБ кілька днів не працював, а з Ваших пропозицій було тільки змінити браузер, хоча пізніше в ньому знову стало можливо працювати. За такі незручності також вимагаю сорян ))

50 кешью отримали перші 100 000 клієнтів, що почали користуватися Sense SuperApp. Це Welcome бонус для нових користувачів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:19

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank А что за проблемы с платежами. Пополнил вайт со сбера - пытаюсь пополнить карту другого банка - там ошибка.
Пытаюсь сделать СЭП из веб-маб
DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds
Звонок из банка вы делали обычную операцию, но нша СБ решила заблокировать карту - идентификацию не прошел...
видите ли нельзя называть несколько вариантов имейл, а какой записан в анкете х.з.

Добрый день. Написала в ЛС. Адрес почты можете изменить в отделении на актуальный.

так оба адреса актуальные... не понимаю почему нельзя указывать оба адреса для идентификации, ведь банк использует оба адреса по одному присылает инфо по максиме, а по второму по трэвелу. Причем получал выписку в этом месяце на оба мейла.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:26

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank А что за проблемы с платежами. Пополнил вайт со сбера - пытаюсь пополнить карту другого банка - там ошибка.
Пытаюсь сделать СЭП из веб-маб
DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds
Звонок из банка вы делали обычную операцию, но нша СБ решила заблокировать карту - идентификацию не прошел...
видите ли нельзя называть несколько вариантов имейл, а какой записан в анкете х.з.

Добрый день. Написала в ЛС. Адрес почты можете изменить в отделении на актуальный.

так оба адреса актуальные... не понимаю почему нельзя указывать оба адреса для идентификации, ведь банк использует оба адреса по одному присылает инфо по максиме, а по второму по трэвелу. Причем получал выписку в этом месяце на оба мейла.

По процессу нужно назвать только один вариант, если не подходит - другие варианты не принимаем. Дополнительно проверяю действия оператора.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:31

  Alfa_Bank написав:По процессу нужно назвать только один вариант, если не подходит - другие варианты не принимаем. Дополнительно проверяю действия оператора.

Т.е. вы используете 2 мейл адреса, но я могу назвать только один из них и каким образом я могу угадать какой из них в данный момент подойдет?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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