Alfa_Bank написав:Извините, может, не совсем понятно указала. Необходимо, чтоб в наш банк от банка-отправителя S.W.I.F.T. (то есть, из-за границы) поступил запрос на изменение назначения платежа. Обращаться вам нужно не к нам, а в банк-отправитель. Какие документы там нужно, вас проинформирует уже банк-отправитель. Это нужно сделать до 24.01, после этой даты платеж будет отправлен назад и удержана комиссия, согласно тарифов АБ - 50 дол.
если они не могут это сделать? как они это сделают??
свифт отправлен в том виде как он есть. Как они изменят назначения? в протоколе написано, это назначение изменить его нельзя.
от куда у Вас информация что в свифт, который, уже был отправлен можно что-то изменить????????????????
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мне звонили с отделения и сказали что я могу прийти и написать заявление и в заявлении написать верное назначение.
Мне сказали что перезвонят. Но не звонили. Вы можете попросить чтобы они позвонили мне повторно, так как они обещали? Почему они сказали, что я должен прийти в отделение Альфа-бана? Но Вы написали что я должен обратится в банк отправителя в США?
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работать не возможно, надо целый день тратить чтобы решить этот вопрос.
==================== отправлял международная система veem, они отправляют по всему миру. Установить назначение там НЕЛЬЗЯ! Я не могу там ничего поменять!
Они отправляют очень огромное количество денег.
можно первый и последний раз засчитать свифт в 800$. И я больше никогда не буду отправлять. Спасибо.
Кто знает можно ли изменить назначение платежа который был отправлен? Отправлен был посредником
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).
Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.
Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.
Добрый день. Взяла в работу.
снова сегодня звонила эта мошенническая организация с угрозами.
Добрый день. Информация передана ответственному подразделению.