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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:38
как я изменю назначение в свитфе который уже был отправлен? этого нельзя сделать! И я не имею такой возможности через кабинет в будущих отправлениях.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:38
Re: Альфа-Банк
Вышел как дурак стою в очереди
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 29 гру, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:39
Я только что пришел в отделение .
Мне сказали что нет ответа с валютного контроля .
Когда будет ответ
Мне сказали сначало утром что я могу написать заявление. А сейчас написали что нет ответа от валютного контроля.
Почему целый день нет ответа ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:41
Добрый день. Информация передана ответственному подразделению.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:44
Информацию, которую получила я от валютного контроля, вам предоставила. Диана направила свой идентичный запрос, ей ответ пока не дали. Когда сотрудник получит ответ, с вами свяжется дополнительно.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:48
Alfa_Bank
От Вас ответ получил. Спасибо большое . Вопрос нету.
Вопрос другой: почему нет ответа с валютного контроля? Они бухают перед новых годом?
Вопрос третий для конопляного контроля :
как я изменю назначение платежа Свифт который был уже отправлен? Кто владеет данными ? Я уверен что нельзя .
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:51
Компания через дойяе банк не устанавливает назначение платежа . Нельзя этого сделать .
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:55
ур**, а не банк . Ждать целый день ответ от контроля.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:58
К любому своему платежу банк отправителя может прислать сообщение по системе свифт с уточнением назначения платежа
Востаннє редагувалось velvet в Вів 29 гру, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:58
А я получила ответ от валютного контроля и процитировала его вам.
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