proftpd66 написав:

Alfa_Bank написав: Извините, может, не совсем понятно указала. Необходимо, чтоб в наш банк от банка-отправителя S.W.I.F.T. (то есть, из-за границы) поступил запрос на изменение назначения платежа. Обращаться вам нужно не к нам, а в банк-отправитель. Какие документы там нужно, вас проинформирует уже банк-отправитель. Это нужно сделать до 24.01, после этой даты платеж будет отправлен назад и удержана комиссия, согласно тарифов АБ - 50 дол.

если они не могут это сделать? как они это сделают??свифт отправлен в том виде как он есть. Как они изменят назначения?в протоколе написано, это назначение изменить его нельзя.от куда у Вас информация что в свифт, который, уже был отправлен можно что-то изменить????????????????===================мне звонили с отделения и сказали что я могу прийти и написать заявление и в заявлении написать верное назначение.Мне сказали что перезвонят. Но не звонили.Вы можете попросить чтобы они позвонили мне повторно, так как они обещали? Почему они сказали, что я должен прийти в отделение Альфа-бана? Но Вы написали что я должен обратится в банк отправителя в США?===================работать не возможно, надо целый день тратить чтобы решить этот вопрос.====================отправлял международная система veem, они отправляют по всему миру. Установить назначение там НЕЛЬЗЯ! Я не могу там ничего поменять!Они отправляют очень огромное количество денег.можно первый и последний раз засчитать свифт в 800$. И я больше никогда не буду отправлять. Спасибо.