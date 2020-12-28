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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9198919992009201>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:36

proftpd66 написав:
Alfa_Bank написав:Извините, может, не совсем понятно указала. Необходимо, чтоб в наш банк от банка-отправителя S.W.I.F.T. (то есть, из-за границы) поступил запрос на изменение назначения платежа. Обращаться вам нужно не к нам, а в банк-отправитель. Какие документы там нужно, вас проинформирует уже банк-отправитель. Это нужно сделать до 24.01, после этой даты платеж будет отправлен назад и удержана комиссия, согласно тарифов АБ - 50 дол.



если они не могут это сделать? как они это сделают??

свифт отправлен в том виде как он есть. Как они изменят назначения?
в протоколе написано, это назначение изменить его нельзя.

от куда у Вас информация что в свифт, который, уже был отправлен можно что-то изменить????????????????

===================

мне звонили с отделения и сказали что я могу прийти и написать заявление и в заявлении написать верное назначение.

Мне сказали что перезвонят. Но не звонили.
Вы можете попросить чтобы они позвонили мне повторно, так как они обещали? Почему они сказали, что я должен прийти в отделение Альфа-бана? Но Вы написали что я должен обратится в банк отправителя в США?

===================

работать не возможно, надо целый день тратить чтобы решить этот вопрос.

====================
отправлял международная система veem, они отправляют по всему миру. Установить назначение там НЕЛЬЗЯ! Я не могу там ничего поменять!

Они отправляют очень огромное количество денег.

можно первый и последний раз засчитать свифт в 800$. И я больше никогда не буду отправлять. Спасибо.



Кто знает можно ли изменить назначение платежа который был отправлен? Отправлен был посредником
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:38

как я изменю назначение в свитфе который уже был отправлен? этого нельзя сделать! И я не имею такой возможности через кабинет в будущих отправлениях.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:38

Re: Альфа-Банк

Вышел как дурак стою в очереди
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 29 гру, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:39

Alfa_Bank написав:Говорили с Дианой по телефону, она повторила тоже самое, что и вам написала. Она с вами свяжется и все уточнит.



Я только что пришел в отделение .

Мне сказали что нет ответа с валютного контроля .

Когда будет ответ
Мне сказали сначало утром что я могу написать заявление. А сейчас написали что нет ответа от валютного контроля.

Почему целый день нет ответа ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:41

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

В вашем банке обслуживается мошенническая организация ТОВ "Діджи фінанс" (код ЕГРПОУ 42649746).

Эта организация вымагает деньги у граждан, звонит и шлет смс о несуществующих долгах с угрозами с требованием заплатить им на счет UA72300346000002650702678, открытый в вашем банке. Применять законные методы (подать в суд и доказать свою правоту) они отказываются (т.к. сами знают, что они мошенники и в суде им ничего не светит), применяют только методы психологического воздействия, угроз и прочие незаконные приемы.

Прошу довести информацию до г-жи Полины Харченко и разорвать деловые отношения с мошенниками. Не гоже столь уважаемому банку быть соучастником преступлений, имея деловые отношения с этой организацией.

Добрый день. Взяла в работу.


снова сегодня звонила эта мошенническая организация с угрозами.

Добрый день. Информация передана ответственному подразделению.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:44

  proftpd66 написав:
Alfa_Bank написав:Говорили с Дианой по телефону, она повторила тоже самое, что и вам написала. Она с вами свяжется и все уточнит.



Я только что пришел в отделение .

Мне сказали что нет ответа с валютного контроля .

Когда будет ответ
Мне сказали сначало утром что я могу написать заявление. А сейчас написали что нет ответа от валютного контроля.

Почему целый день нет ответа ?

Информацию, которую получила я от валютного контроля, вам предоставила. Диана направила свой идентичный запрос, ей ответ пока не дали. Когда сотрудник получит ответ, с вами свяжется дополнительно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:48

Alfa_Bank

От Вас ответ получил. Спасибо большое . Вопрос нету.


Вопрос другой: почему нет ответа с валютного контроля? Они бухают перед новых годом? :)

Вопрос третий для конопляного контроля :
как я изменю назначение платежа Свифт который был уже отправлен? Кто владеет данными ? Я уверен что нельзя .
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:51

Компания через дойяе банк не устанавливает назначение платежа . Нельзя этого сделать .
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:55

ур**, а не банк . Ждать целый день ответ от контроля.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:58

  proftpd66 написав:Компания через дойяе банк не устанавливает назначение платежа . Нельзя этого сделать .

К любому своему платежу банк отправителя может прислать сообщение по системе свифт с уточнением назначения платежа
Востаннє редагувалось velvet в Вів 29 гру, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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