RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9198919992009201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:58

  proftpd66 написав:Alfa_Bank

От Вас ответ получил. Спасибо большое . Вопрос нету.


Вопрос другой: почему нет ответа с валютного контроля? Они бухают перед новых годом? :)

Вопрос третий для конопляного контроля :
как я изменю назначение платежа Свифт который был уже отправлен? Кто владеет данными ? Я уверен что нельзя .

А я получила ответ от валютного контроля и процитировала его вам.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9816
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:59

Товарищи, напомните, плз, касательно пополнения карты Альфа-банка в терминале Приватбанка.

1. Какой регламент зачисления?
1а. Через какое время после пополнения можно будет пополнять дох.сейф?
2. Какая макс. сумма пополнения?
Востаннє редагувалось Driver в Вів 29 гру, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 13.06.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:59

velvet


Документы отправили, где ответ??
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 22.12.16
Подякував: 312 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:01

  proftpd66 написав:ур**, а не банк . Ждать целый день ответ от контроля.

Вы отправили документы в 12:18, в 15:09 я дала вам ответ от валютного контроля.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 29 гру, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9816
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:02

  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:Alfa_Bank

От Вас ответ получил. Спасибо большое . Вопрос нету.


Вопрос другой: почему нет ответа с валютного контроля? Они бухают перед новых годом? :)

Вопрос третий для конопляного контроля :
как я изменю назначение платежа Свифт который был уже отправлен? Кто владеет данными ? Я уверен что нельзя .

А я получила ответ от валютного контроля и процитировала его вам.



Как я изменю назначение платежа который был уже отправлен?

Вы в адекватном состоянии???


Это нельзя сделать. Протокол SWIFT этого не поддерживает.


Кто знает, как это сделать?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 29 гру, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 22.12.16
Подякував: 312 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:07

Почему Диана мне сказала что она ждет ответ от валютного контроля? Почему ей не сказали?

как я изменю назначение, если это нельзя сделать?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 22.12.16
Подякував: 312 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:08

  proftpd66 написав:

Как я изменю назначение платежа который был уже отправлен?

Вы в адекватном состоянии???

Согласно инфо на нашем сайте https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift:
Важливо! Забороняється використовувати поточні та карткові рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Мы предоставили ответ о невозможности зачисления платежа и вместе с ответом вариант решения ситуации.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9816
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:08

  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:

Как я изменю назначение платежа который был уже отправлен?

Вы в адекватном состоянии???

Согласно инфо на нашем сайте https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift:
Важливо! Забороняється використовувати поточні та карткові рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Мы предоставили ответ о невозможности зачисления платежа и вместе с ответом вариант решения ситуации.


почему не принятые документы? если документы отправленные?

что не так с документами?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 22.12.16
Подякував: 312 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9198919992009201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, Ferlakur, IGNAT, Kalgan, proftpd66, ramaz, sergia, Viktor, vitaliy1111, vitaliy_berdinskikh, Волоdимир і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1836, 1837, 1838
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18372 2573905
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 гру, 2020 17:05
Flamingo
Банк Альянс 1 ... 101, 102, 103
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1024 150092
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 гру, 2020 16:55
kkg
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4503, 4504, 4505
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45047 5522865
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 гру, 2020 16:20
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92008)
29.12.2020 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.