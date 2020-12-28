Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:58
proftpd66 написав: Alfa_Bank
От Вас ответ получил. Спасибо большое . Вопрос нету.
Вопрос другой: почему нет ответа с валютного контроля? Они бухают перед новых годом?
Вопрос третий для конопляного контроля :
как я изменю назначение платежа Свифт который был уже отправлен? Кто владеет данными ? Я уверен что нельзя .
А я получила ответ от валютного контроля и процитировала его вам.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:59
Товарищи, напомните, плз, касательно пополнения карты Альфа-банка в терминале Приватбанка.
1. Какой регламент зачисления? 1а. Через какое время после пополнения можно будет пополнять дох.сейф? 2. Какая макс. сумма пополнения?
Востаннє редагувалось
Driver
в Вів 29 гру, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 А-Банк, карта "Зелена" +50 грн https://monobank.ua/r/QzSemf Монобанк +50 грн
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:59
velvet Документы отправили, где ответ??
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:01
proftpd66 написав:
ур**, а не банк . Ждать целый день ответ от контроля.
Вы отправили документы в 12:18, в 15:09 я дала вам ответ от валютного контроля.
Востаннє редагувалось
Alfa_Bank
в Вів 29 гру, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:02
Alfa_Bank написав: proftpd66 написав: Alfa_Bank
От Вас ответ получил. Спасибо большое . Вопрос нету.
Вопрос другой: почему нет ответа с валютного контроля? Они бухают перед новых годом?
Вопрос третий для конопляного контроля :
как я изменю назначение платежа Свифт который был уже отправлен? Кто владеет данными ? Я уверен что нельзя .
А я получила ответ от валютного контроля и процитировала его вам.
Как я изменю назначение платежа который был уже отправлен?
Вы в адекватном состоянии???
Это нельзя сделать. Протокол SWIFT этого не поддерживает.
Кто знает, как это сделать?
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Вів 29 гру, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:07
Почему Диана мне сказала что она ждет ответ от валютного контроля? Почему ей не сказали?
как я изменю назначение, если это нельзя сделать?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:08
proftpd66 написав:
Как я изменю назначение платежа который был уже отправлен?
Вы в адекватном состоянии???
Согласно инфо на нашем сайте
https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift
:
Важливо! Забороняється використовувати поточні та карткові рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Мы предоставили ответ о невозможности зачисления платежа и вместе с ответом вариант решения ситуации. При этом было указано, что вы можете обратиться в банк-отправителя и направить уточнение назначение платежа по системе СВИФТ.
Востаннє редагувалось
Alfa_Bank
в Вів 29 гру, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:08
Alfa_Bank написав: proftpd66 написав:
Как я изменю назначение платежа который был уже отправлен?
Вы в адекватном состоянии???
Согласно инфо на нашем сайте
https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift
:
Важливо! Забороняється використовувати поточні та карткові рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Мы предоставили ответ о невозможности зачисления платежа и вместе с ответом вариант решения ситуации.
почему не принятые документы? если документы отправленные?
что не так с документами?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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