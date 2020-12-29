Как я изменю назначение платежа который был уже отправлен?
Вы в адекватном состоянии???
Согласно инфо на нашем сайте https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift: Важливо! Забороняється використовувати поточні та карткові рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Мы предоставили ответ о невозможности зачисления платежа и вместе с ответом вариант решения ситуации.
почему не принятые документы? если документы отправленные?
что не так с документами? Куда мне зачислять SWIFT? Зачем работает прийом SWIFT если его нельзя засчитать??? Клоунада Любой платеж можно отнести "підприємницької діяльності"?
почему это "підприємницької діяльності" ??
ЗЫ: будет отзыв, как Альфа-банк принимает свифт платежы. Советую УкрГаз, УкрЭКсим, Ощад.
Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.
My beneficiary's bank wrote to me to contact the sending bank and send a clarification of the purpose of the payment through the SWIFT system. They want you to change the "Salary" value. This payment is currently unassigned. Can you please do this?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Alfa_Bank написав:Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.
Мне просить в отправителя чтобы назначение было изменено? или Вы не будите засчитывать в любом случае?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Alfa_Bank написав:Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.
Мне просить в отправителя чтобы назначение было изменено? или Вы не будите засчитывать в любом случае?
Alfa_Bank написав:Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.
Мне просить в отправителя чтобы назначение было изменено? или Вы не будите засчитывать в любом случае?
Засчитаем, если назначение будет изменено.
Где инфа что можно его изменить? Я не встречал.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.