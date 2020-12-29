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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9200920192029203>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:18

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Эти документы принял отправитель, а почему Вы не принимаете? если отправитель принял?


Наркота, оружиє? :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:19

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Протокол SWIFT не позволяет это сделать
На сайте Привата есть упоминание о том, что такое возможно.
Если Вы выводили деньгу с какой-то системы, указав перевод по SWIFT, то должны обратиться в их поддержку. А те в банк.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:20

  proftpd66 написав:
  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:

Как я изменю назначение платежа который был уже отправлен?

Вы в адекватном состоянии???

Согласно инфо на нашем сайте https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift:
Важливо! Забороняється використовувати поточні та карткові рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Мы предоставили ответ о невозможности зачисления платежа и вместе с ответом вариант решения ситуации.


почему не принятые документы? если документы отправленные?

что не так с документами?
Куда мне зачислять SWIFT? :) Зачем работает прийом SWIFT если его нельзя засчитать??? Клоунада :mrgreen: Любой платеж можно отнести "підприємницької діяльності"?

почему это "підприємницької діяльності" ?? :lol:

ЗЫ: будет отзыв, как Альфа-банк принимает свифт платежы.
Советую УкрГаз, УкрЭКсим, Ощад.

Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:22

написал: :lol:

жду ответ.

Код: Виділити все
Hi

I wanted to clarify about the payment:

  1472598-Payment

My beneficiary's bank wrote to me to contact the sending bank and send a clarification of the purpose of the payment through the SWIFT system.
They want you to change the "Salary" value. This payment is currently unassigned. Can you please do this?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:23

  Alfa_Bank написав:Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.



Мне просить в отправителя чтобы назначение было изменено? или Вы не будите засчитывать в любом случае? :mrgreen:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:24

Зачем морочить голову? мне написать к отправителю чтобы изменили назначение?


Хорошо, будет отправить в Ощад. валите нах.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 29 гру, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:25

  proftpd66 написав:
  Alfa_Bank написав:Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.



Мне просить в отправителя чтобы назначение было изменено? или Вы не будите засчитывать в любом случае? :mrgreen:

Засчитаем, если назначение будет изменено.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:26

  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:
  Alfa_Bank написав:Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.



Мне просить в отправителя чтобы назначение было изменено? или Вы не будите засчитывать в любом случае? :mrgreen:

Засчитаем, если назначение будет изменено.


Где инфа что можно его изменить? Я не встречал.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:26

Короче, ладно. Я написал отправителю. Жду ответ. :lol: :lol: :lol:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:27

  IMPRINTER написав:proftpd66

а можно узнать какое было назначение платежа, что не понравилось алле?


Veem отправляет ВСЁ платежы БЕЗ назначения. Отправляет Дойче банк на Wall Street, Нью-Йорк. все платежи БЕЗ назначения.

позвоните им и спросите, почему они так делают! :!: :wink:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 29 гру, 2020 17:33, всього редагувалось 2 разів.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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