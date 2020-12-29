Додано: Вів 29 гру, 2020 17:35

Alfa_Bank написав: Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа. Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.

это же касается и сэпа тоже или тока свифта?там тоже сидит какая-то тетя и просмаривает каждое назначение платежа? )я могу вот себя смотивировать - вот не хочу мыть посуду ... бесплатно ... отправлю себе с другого банка платеж с назначением - оплата услуг мытья посуды, чтоб была мотивация - типа помыл не бесплатно, а за деньги ! Так порекомендовал мне делать мой психолог ибо не могу что-то делать бесплатно ... очень помогает при разных ситуациях, когда сложно себя мотивировать что-то делать ... а так идет на ура ... Это будет считаться предпринимательством ?это я к чему ... что далеко не все, что идет с назначением "оплата услуг" являются предпринимательством .. я могу кому то абсолютно законно оказывать разовую услугу, потом ее задекларировать и заплатить налог - и прекрасно могу ха это получить оплату на обычный счет .. предпринимательство - это целевое постоянное действие с целью получения прибыли ... а починить кран соседу и принять от него за это разовую оплату или оказать разовые репетиторские/консультационные услуги можно и не открывая ФОПа ... сдавать квартиру в аренду тоже можно не открывая ФОПа, при чем даже не разово, а постоянно (я про официальную сдачу в данном случае) и принимать на обычный счет платеж с назначением - оплата за услугу аренды квартиры. Полученные деньги потом по результатам года декларируются и платится налог без всякого ФОПа. Так что наличие в назначении слова оплата услуг не говрит о том, что это предпринимательства деятельность. Разово оказанная услуга в частном порядке – не является предпринимательством и принимать за нее оплату можно на обычный счет не открывая ФОПа.