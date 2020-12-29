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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9200920192029203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:28

  MASolomko написав:
  proftpd66 написав:Протокол SWIFT не позволяет это сделать
На сайте Привата есть упоминание о том, что такое возможно.
Если Вы выводили деньгу с какой-то системы, указав перевод по SWIFT, то должны обратиться в их поддержку. А те в банк.


Хорошо. Написал отправителю.


Ощад, УкрЭксим, УкрГаз, Белки - засчитывают.

Алка не засчитывает. Конспектируйте.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:35

  Alfa_Bank написав:Ответ я вам уже предоставила. Другого дать не смогу. Этот ответ предоставлен на основании анализа предоставленных вами документов. Д/с поступили за оказание услуг. Услуги относятся к предпринимательской деятельности. Платеж не может быть зачислен на счет физ.лица. Такие д/с можно зачислять на счет ФОПа.


это же касается и сэпа тоже или тока свифта?
там тоже сидит какая-то тетя и просмаривает каждое назначение платежа? )

я могу вот себя смотивировать - вот не хочу мыть посуду ... бесплатно ... отправлю себе с другого банка платеж с назначением - оплата услуг мытья посуды, чтоб была мотивация - типа помыл не бесплатно, а за деньги ! Так порекомендовал мне делать мой психолог ибо не могу что-то делать бесплатно ... очень помогает при разных ситуациях, когда сложно себя мотивировать что-то делать ... а так идет на ура ... Это будет считаться предпринимательством ?

это я к чему ... что далеко не все, что идет с назначением "оплата услуг" являются предпринимательством .. я могу кому то абсолютно законно оказывать разовую услугу, потом ее задекларировать и заплатить налог - и прекрасно могу ха это получить оплату на обычный счет .. предпринимательство - это целевое постоянное действие с целью получения прибыли ... а починить кран соседу и принять от него за это разовую оплату или оказать разовые репетиторские/консультационные услуги можно и не открывая ФОПа ... сдавать квартиру в аренду тоже можно не открывая ФОПа, при чем даже не разово, а постоянно (я про официальную сдачу в данном случае) и принимать на обычный счет платеж с назначением - оплата за услугу аренды квартиры. Полученные деньги потом по результатам года декларируются и платится налог без всякого ФОПа. Так что наличие в назначении слова оплата услуг не говрит о том, что это предпринимательства деятельность. Разово оказанная услуга в частном порядке – не является предпринимательством и принимать за нее оплату можно на обычный счет не открывая ФОПа.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 29 гру, 2020 18:09, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:36

  MASolomko написав:
  proftpd66 написав:Протокол SWIFT не позволяет это сделать
На сайте Привата есть упоминание о том, что такое возможно.
Если Вы выводили деньгу с какой-то системы, указав перевод по SWIFT, то должны обратиться в их поддержку. А те в банк.



там написано это:
Если перевод проходит по внутренней американской системе переводов, банк-корреспондент может изменить информацию о типе комиссии на неприоритетную. Чтобы избежать такой проблемы в будущем, рекомендуем отправителю (если он физлицо) пользоваться бесплатной услугой SWIFT-TO-CHEQUE


Это оно? про назначение тут ничего не написано. Я не нашел.

в любом случае, я уже спросить у поддержке отправителя.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:49

Добавил еще вопрос.
Можно подучить английский язык: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Код: Виділити все
Also, can you please confirm or deny that you can change the purpose of the payment to "Salary" in this SWIFT payment, which has already been sent?

Or is it not possible?

This claim was written by the bank that accepts payment.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:09

31го внутрібанківські через МАБ ще ходитимуть чи ні?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:11

Написал уже двоим, они молчат.

Код: Виділити все
Hello,

I'm fine. Thank you.
How are you?

======================
======================
Hi


I wanted to clarify about the payment:

  1472598-Payment

My beneficiary's bank wrote to me to contact the sending bank and send a clarification of the purpose of the payment through the SWIFT system.
They want you to change the "Salary" value. This payment is currently unassigned. Can you please do this?

Thanks. Regards.

Also, can you please confirm or deny that you can change the purpose of the payment to "Salary" in this SWIFT payment, which has already been sent?

Or is it not possible?

This claim was written by the bank that accepts payment.
======================
======================

I already wrote this letter to the mail:
clientservices@veem.com

Is this correct?

вт, 29 дек. 2020 г. в 15:53, Joshua from Veem <clientservices@veem.com>:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:38

я не могу найти в спецификации инфу, что можно изменить назначение платежа.

повторю 6-7 раз:

где информация, что в SWIFT платеже можно изменить назначение?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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