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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9202920392049205>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:07

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Как это сделать, если этого никто не делал? гугл не знает этого.
Вы уверены. 2 минуты в гугле и я нашел такое
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=r ... TID=379270
https://rentabank.ru/rbdoc/valcontr/sved-up.pdf
Было еще пара ссылок с менее явными формулировками. Ищите и обрящете. Это не частая операция и очень специфическая. И тем более не для Аленей - поэтому вы не найдете, много описаний и четких алгоритмов. Но если Вам нужно, отделяя зерна от плевел собрать инфу можно. Мне не нужно. А Вам - Вперде! ;)


я написал им в Сан-Фран. Чтобы они это сделали. Они молчат.

Это работало без проблем:
Ощад, УкрЭксим, УкрГаз, Белки - засчитывают.

Алка - тупица.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:09

Какой пример? В любой банковской системе обмена информации есть стандартные форматы сообщений. В свифте перевод денег это форма мт103, а есть форма мт199 - просто сообщение, в котором можно написать от просто "Привет Вася!" до уточнения любого поля в переводе по форме мт103.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:11

  Asdушный написав:Какой пример? В любой банковской системе обмена информации есть стандартные форматы сообщений. В свифте перевод денег это форма мт103, а есть форма мт199 - просто сообщение, в котором можно написать от просто "Привет Вася!" до уточнения любого поля в переводе по форме мт103.


для 50$ долларов это делать? заниматься глупостью?

Ну, я написал им. Они молчат.

Это работало без проблем:
Ощад, УкрЭксим, УкрГаз, Белки - засчитывают.

Алка - не работает прийом!!
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:12

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:я написал им в Сан-Фран. Чтобы они это сделали. Они молчат.

А вы на часы смотрели? У них сейчас начало десятого утра только. Они только на работу приходят и кофеек попивают. Или Вы думали они ночью дежурят и ждут ваше мыло? :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:14

Глупость это то что Вы в этой ветке кричите. Я Вам рассказал как это делается в Свифте - не надо Вам это - не засоряйте тему.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:15

  Asdушный написав:Глупость это то что Вы в этой ветке кричите. Я Вам рассказал как это делается в Свифта - не надо Вам это - не засоряйте тему.


я доношу свединье.

Это работало без проблем:
Ощад, УкрЭксим, УкрГаз, Белки - засчитывают.

А в Алке не работает прийом SWIFT. Может быть что отправитель не будет дурью маяться, чтобы что-то отправлять по протоколу SWIFT ради 2 рубля . :!:

+ ДОБАВОК:
И каждый следующий раз, надо кого-то просить опять, чтобы отправили что-то про протоколу??? зачем этим заниматься?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:29

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:я написал им в Сан-Фран. Чтобы они это сделали. Они молчат.

А вы на часы смотрели? У них сейчас начало десятого утра только. Они только на работу приходят и кофеек попивают. Или Вы думали они ночью дежурят и ждут ваше мыло? :mrgreen:


Они все в сборе.

Мэтью и Джошуа есть. Пока толком не ответили. Жду. :mrgreen:

Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:38

Добавил сообщение:

вроде бы верно. :lol:

Код: Виділити все
I will add new information from the beneficiary bank:

They want you to send a message via SWIFT protocol about the purpose of the payment as "Salary".
They said it was possible.

Thank you.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:42

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Мэтью и Джошуа есть. Пока толком не ответили. Жду.

Держите нас в курсе!
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:44

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Мэтью и Джошуа есть. Пока толком не ответили. Жду.

Держите нас в курсе!


вывод:
зачем Вам принамать Алкой? лучше берите Ощад, УкрЭксим.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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