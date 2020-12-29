Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:07
Flamingo написав: proftpd66 написав:
Как это сделать, если этого никто не делал? гугл не знает этого.
Вы уверены. 2 минуты в гугле и я нашел такое
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=r ... TID=379270 https://rentabank.ru/rbdoc/valcontr/sved-up.pdf
Было еще пара ссылок с менее явными формулировками. Ищите и обрящете. Это не частая операция и очень специфическая. И тем более не для Аленей - поэтому вы не найдете, много описаний и четких алгоритмов. Но если Вам нужно, отделяя зерна от плевел собрать инфу можно. Мне не нужно. А Вам - Вперде!
я написал им в Сан-Фран. Чтобы они это сделали.
Они молчат.
Это работало без проблем:
Ощад, УкрЭксим, УкрГаз, Белки - засчитывают.
Алка - тупица.
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для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:09
Какой пример? В любой банковской системе обмена информации есть стандартные форматы сообщений. В свифте перевод денег это форма мт103, а есть форма мт199 - просто сообщение, в котором можно написать от просто "Привет Вася!" до уточнения любого поля в переводе по форме мт103.
Asdушный
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:11
Asdушный написав:
Какой пример? В любой банковской системе обмена информации есть стандартные форматы сообщений. В свифте перевод денег это форма мт103, а есть форма мт199 - просто сообщение, в котором можно написать от просто "Привет Вася!" до уточнения любого поля в переводе по форме мт103.
для 50$ долларов это делать? заниматься глупостью?
Ну, я написал им.
Они молчат.
Это работало без проблем:
Ощад, УкрЭксим, УкрГаз, Белки - засчитывают.
Алка - не работает прийом!!
Номер
SIP
/VoIP
8(800)
Украина -
0 грн
/
0 грн http://goo.gl/XOrCSn CashBack
-
150грн
для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:12
proftpd66 написав:
я написал им в Сан-Фран. Чтобы они это сделали. Они молчат.
А вы на часы смотрели? У них сейчас начало десятого утра только. Они только на работу приходят и кофеек попивают. Или Вы думали они ночью дежурят и ждут ваше мыло?
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:14
Глупость это то что Вы в этой ветке кричите. Я Вам рассказал как это делается в Свифте - не надо Вам это - не засоряйте тему.
Asdушный
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:15
Asdушный написав:
Глупость это то что Вы в этой ветке кричите. Я Вам рассказал как это делается в Свифта - не надо Вам это - не засоряйте тему.
я доношу свединье.
Это работало без проблем:
Ощад, УкрЭксим, УкрГаз, Белки - засчитывают.
А в Алке не работает прийом SWIFT. Может быть что отправитель не будет дурью маяться, чтобы что-то отправлять по протоколу SWIFT ради 2 рубля .
+ ДОБАВОК:
И каждый следующий раз, надо кого-то просить опять, чтобы отправили что-то про протоколу??? зачем этим заниматься?
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/VoIP
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Украина -
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/
0 грн http://goo.gl/XOrCSn CashBack
-
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:29
Flamingo написав: proftpd66 написав:
я написал им в Сан-Фран. Чтобы они это сделали. Они молчат.
А вы на часы смотрели? У них сейчас начало десятого утра только. Они только на работу приходят и кофеек попивают. Или Вы думали они ночью дежурят и ждут ваше мыло?
Они все в сборе.
Мэтью и Джошуа есть. Пока толком не ответили. Жду.
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Украина -
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/
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:38
Добавил сообщение:
вроде бы верно.
Код: Виділити все
I will add new information from the beneficiary bank:
They want you to send a message via SWIFT protocol about the purpose of the payment as "Salary". They said it was possible. Thank you.
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proftpd66
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:42
proftpd66 написав:
Мэтью и Джошуа есть. Пока толком не ответили. Жду.
Держите нас в курсе!
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:44
Мизантрóп написав: proftpd66 написав:
Мэтью и Джошуа есть. Пока толком не ответили. Жду.
Держите нас в курсе!
вывод:
зачем Вам принамать Алкой? лучше берите Ощад, УкрЭксим.
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Украина -
0 грн
/
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-
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proftpd66
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