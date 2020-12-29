Может потому что те кто получает не "сэлэри из Фриско" (или хз за что вам в реале там платят), а более банальные платежи - у тех проблем не возникает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:50
Re: Альфа-Банк
Может потому что те кто получает не "сэлэри из Фриско" (или хз за что вам в реале там платят), а более банальные платежи - у тех проблем не возникает
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:56
Re: Альфа-Банк
viewtopic.php?p=4227844#p4227844
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:56
Ждем, положительный отзыв. С протоколом SWIFT, кто вообще в этой банке что либо получал по SWIFT.
Большие сомнение.
есть CashBack - 150грн. Смотри подпись.
Короче, всё. Хватит уже. Ждем ответ.
ЗЫ: Куплю акции УкрГазБанка.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:28
+
по секрету скажу, что америкосы любят SWIFT.
У них есть его аналог SWIFT для внутренних операциях. Это ACH и Domestic Wire по США из любой точки мира
Там картами почти никто не платит для крупняка. тем более п2п
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:38
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:05
Re: Альфа-Банк
Альфа настойчиво предлагают поменять старую кредитку на RED аргументируя отсутствием ежемесячных платежей при ненулевой задолженности, есть ли какие-нибудь подводные камни? и действительно ли платеж по рассрочке формируетя корректно в РД и, оплатив в тот же день, не попадешь на проценты?
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:11
і ще відео знімайте по врємя напісанія свіфтовок!
ріаліті-шоу "свіфт в АллЄЄ"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:34
Если старая кредитка - Максимум , то давно нужно было перейти на Максимум 2.0, а теперь на Ред, чтобы не платить ежемесячную абонплату
Востаннє редагувалось velvet в Вів 29 гру, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:36
Юмор - можно усратся.
Юр. лицо которое отправляет, отправляет где-то 600млн$ в год платежей.
Deutsche Bank Trust Co America
60 Wall StreetNew York, NY, USA
Это банк отправителя.
В ходит в 6-важных банок в США.
Я должен просить у них для сраной Аллы чтобы что-то отправляли по протоколу.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
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