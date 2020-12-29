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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9203920492059206>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:50

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:зачем Вам принамать Алкой? лучше берите Ощад, УкрЭксим.

Может потому что те кто получает не "сэлэри из Фриско" (или хз за что вам в реале там платят), а более банальные платежи - у тех проблем не возникает ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:56

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:зачем Вам принамать Алкой?
viewtopic.php?p=4227844#p4227844
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:56

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:зачем Вам принамать Алкой? лучше берите Ощад, УкрЭксим.

Может потому что те кто получает не "сэлэри из Фриско" (или хз за что вам в реале там платят), а более банальные платежи - у тех проблем не возникает ;)


Ждем, положительный отзыв. С протоколом SWIFT, кто вообще в этой банке что либо получал по SWIFT.

Большие сомнение.

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:зачем Вам принамать Алкой?
viewtopic.php?p=4227844#p4227844



есть CashBack - 150грн. Смотри подпись.


Короче, всё. Хватит уже. Ждем ответ.
Будьте здоровы!

ЗЫ: Куплю акции УкрГазБанка.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:28

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:зачем Вам принамать Алкой? лучше берите Ощад, УкрЭксим.

Может потому что те кто получает не "сэлэри из Фриско" (или хз за что вам в реале там платят), а более банальные платежи - у тех проблем не возникает ;)


+
по секрету скажу, что америкосы любят SWIFT.

У них есть его аналог SWIFT для внутренних операциях. Это ACH и Domestic Wire по США из любой точки мира

Там картами почти никто не платит для крупняка. тем более п2п
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:36

нда, 50дол это не просто крупняк, а огого
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:38

  v57 написав:нда, 50дол это не просто крупняк, а огого


отож.

кому нужен кеш-бек 150грн, налетай
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:05

Re: Альфа-Банк

Альфа настойчиво предлагают поменять старую кредитку на RED аргументируя отсутствием ежемесячных платежей при ненулевой задолженности, есть ли какие-нибудь подводные камни? и действительно ли платеж по рассрочке формируетя корректно в РД и, оплатив в тот же день, не попадешь на проценты?
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:11

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Мэтью и Джошуа есть. Пока толком не ответили. Жду.

Держите нас в курсе!


і ще відео знімайте по врємя напісанія свіфтовок!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:34

  smarisha написав:Альфа настойчиво предлагают поменять старую кредитку на RED аргументируя отсутствием ежемесячных платежей при ненулевой задолженности, есть ли какие-нибудь подводные камни? и действительно ли платеж по рассрочке формируетя корректно в РД и, оплатив в тот же день, не попадешь на проценты?

Если старая кредитка - Максимум , то давно нужно было перейти на Максимум 2.0, а теперь на Ред, чтобы не платить ежемесячную абонплату
Востаннє редагувалось velvet в Вів 29 гру, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:36

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Мэтью и Джошуа есть. Пока толком не ответили. Жду.

Держите нас в курсе!


і ще відео знімайте по врємя напісанія свіфтовок!

ріаліті-шоу "свіфт в АллЄЄ"
:mrgreen:


Юмор - можно усратся.

Юр. лицо которое отправляет, отправляет где-то 600млн$ в год платежей.


Deutsche Bank Trust Co America
60 Wall StreetNew York, NY, USA
Это банк отправителя.

В ходит в 6-важных банок в США.

Я должен просить у них для сраной Аллы чтобы что-то отправляли по протоколу.

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proftpd66
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