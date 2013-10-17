есть нормы по SWIFT на счет частного лица - там разрешены буквально несколько назначений: salary, гонорар, алименты, страховая выплата, возврат налогов и еще 2-3 назначения, уже не помню что, может, "возврат", может что-то еще
конечно, это не когда сам себе, или физ - физику, а когда отправитель - организация, "а организация и банк отправителя" - триггер для валютного контроля, тут сразу BEPS, FATF и прочая и прочая
тем более для HSBС который как слон в посудной лавке: все приличные банки дела с амерами решают тихо, а этот постоянно в новостях