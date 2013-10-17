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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9204920592069207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:18

  IMPRINTER написав:proftpd66

а можно узнать какое было назначение платежа, что не понравилось алле?


есть нормы по SWIFT на счет частного лица - там разрешены буквально несколько назначений: salary, гонорар, алименты, страховая выплата, возврат налогов и еще 2-3 назначения, уже не помню что, может, "возврат", может что-то еще

конечно, это не когда сам себе, или физ - физику, а когда отправитель - организация, "а организация и банк отправителя" - триггер для валютного контроля, тут сразу BEPS, FATF и прочая и прочая

тем более для HSBС который как слон в посудной лавке: все приличные банки дела с амерами решают тихо, а этот постоянно в новостях
cohan
 
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  #<1 ... 9204920592069207
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