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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:18
IMPRINTER написав:proftpd66
а можно узнать какое было назначение платежа, что не понравилось алле?
есть нормы по SWIFT на счет частного лица - там разрешены буквально несколько назначений: salary, гонорар, алименты, страховая выплата, возврат налогов и еще 2-3 назначения, уже не помню что, может, "возврат", может что-то еще
конечно, это не когда сам себе, или физ - физику, а когда отправитель - организация, "а организация и банк отправителя" - триггер для валютного контроля, тут сразу BEPS, FATF и прочая и прочая
тем более для HSBС который как слон в посудной лавке: все приличные банки дела с амерами решают тихо, а этот постоянно в новостях
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cohan
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Додано: Сер 30 гру, 2020 00:46
cohan написав: IMPRINTER написав:proftpd66
а можно узнать какое было назначение платежа, что не понравилось алле?
есть нормы по SWIFT на счет частного лица - там разрешены буквально несколько назначений: salary, гонорар, алименты, страховая выплата, возврат налогов и еще 2-3 назначения, уже не помню что, может, "возврат", может что-то еще
конечно, это не когда сам себе, или физ - физику, а когда отправитель - организация, "а организация и банк отправителя" - триггер для валютного контроля, тут сразу BEPS, FATF и прочая и прочая
тем более для HSBС который как слон в посудной лавке: все приличные банки дела с амерами решают тихо, а этот постоянно в новостях
Юр. Лицо отправляет для физиков из США на 600млн$+ платежей в год БЕЗ назначения платежа!
Позвоните блеать уже в США спросите, почему они отправляют без назначения!
Почему нельзя послать на%&й этот совок с свинячими москалями, и нельзя использовать УкрЭксим, УкрГаз, Ощад?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Сер 30 гру, 2020 02:16, всього редагувалось 1 раз.
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для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871
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proftpd66
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Додано: Сер 30 гру, 2020 01:26
proftpd66 написав:
Почему нельзя послать на%&й этот совок, и нельзя использовать УкрЭксим, УкрГаз, Ощад?
Это вы себя спросили? Думаю, тут никто кроме вас не знает почему вам нельзя использовать др. банки.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Сер 30 гру, 2020 01:29
proftpd66 написав: cohan написав: IMPRINTER написав:proftpd66
а можно узнать какое было назначение платежа, что не понравилось алле?
есть нормы по SWIFT на счет частного лица - там разрешены буквально несколько назначений: salary, гонорар, алименты, страховая выплата, возврат налогов и еще 2-3 назначения, уже не помню что, может, "возврат", может что-то еще
конечно, это не когда сам себе, или физ - физику, а когда отправитель - организация, "а организация и банк отправителя" - триггер для валютного контроля, тут сразу BEPS, FATF и прочая и прочая
тем более для HSBС который как слон в посудной лавке: все приличные банки дела с амерами решают тихо, а этот постоянно в новостях
Юр. Лицо отправляет для физиков из США на 600млн$+ платежей в год БЕЗ назначения платежа!
Позвоните блеать уже в США спросите, почему они отправляют без назначения!
Почему нельзя послать на%&й этот совок, и нельзя использовать УкрЭксим, УкрГаз, Ощад?
в США другой порядок налогов, там не нужно назначание - там не дай бог, докажут, что получил, а налогов не заплатил/не доплатил...
у нас такой порядок, я с ПУМБом и этими назначениями сталкивался еще при злочинной владе, тогда же понял что никакого стука в налоговую нет - salary спокойно пропускалось, гонорар тоже
ощадам и укргазам закон писан в меньшей степени, что тут можно посоветовать - пользуйтесь, если получается
я в Укргаз, Приват ни ногой, в Ощад тоже в крайнем случае, у всех свои тараканы
а для вас есть соседки, эти норм принимают, может прокатит и с вашим назначением
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cohan
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Додано: Сер 30 гру, 2020 01:36
Он написал:
- Код: Виділити все
Hello.
You can feel free to change your bank if you wish. This is not required however.
The way the payment was sent (with bank HSBC) they do not allow for changes to be made after submission.
To correct the payment details we have to recall the payment and resend it to you.
We know the payment has reached your bank as they contacted you so your bank details are correct.
Что ему блеать ответить?
голосуем! Беру помощь зала!
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proftpd66
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Додано: Сер 30 гру, 2020 01:37
ol_zy написав: proftpd66 написав:
Почему нельзя послать на%&й этот совок, и нельзя использовать УкрЭксим, УкрГаз, Ощад?
Это вы себя спросили? Думаю, тут никто кроме вас не знает почему вам нельзя использовать др. банки.
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/0 грн http://goo.gl/XOrCSn CashBack
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для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871
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proftpd66
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Додано: Сер 30 гру, 2020 01:44
cohan написав:
в США другой порядок налогов, там не нужно назначание - там не дай бог, докажут, что получил, а налогов не заплатил/не доплатил...
у нас такой порядок, я с ПУМБом и этими назначениями сталкивался еще при злочинной владе, тогда же понял что никакого стука в налоговую нет - salary спокойно пропускалось, гонорар тоже
ощадам и укргазам закон писан в меньшей степени, что тут можно посоветовать - пользуйтесь, если получается
я в Укргаз, Приват ни ногой, в Ощад тоже в крайнем случае, у всех свои тараканы
а для вас есть соседки, эти норм принимают, может прокатит и с вашим назначением
Банк №1 в США или банк который вход в 6 важных банок США, банк который является главным в мире по количеству платежей, НЕ будет отправлять что-то по протоколу в SWIFT для тупой аллы.
отправить сообщение по SWIFT, - это бред какой-то тупой куры из алки!это тоже самое что ты позвонишь Трампу и попросишь его что-то отправить.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Сер 30 гру, 2020 01:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 01:47
Я написал ему:
проверьте. Правильно?
- Код: Виділити все
My recipient bank has told that their currency control required that the payment purpose to be changed. This was reported by a bank representative.
They do not deposit this payment unless the purpose of the payment is specified. They said so. This was reported by a bank representative.
I asked them how to change the purpose of the payment if the payment was sent. But they didn't answer this question.
This is an inappropriate bank in the best traditions of the USSR ha-ha-ha.
The only option is to cancel the payment?
Can you please suggest another way?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 02:08
proftpd66
Харош спамить, истеричка.
Всем глубокого неинтересно, как ты накосячил.
Регулярно приходят свифты в Альфу с одним из предложенных назначений платежа.
Ни разу не возникло с этим проблем. До этого получал свифты в другом банке, где также был перечень обязательных назначений платежа для беспроблемного зачисления.
Надеюсь все твои сообщения снесёт модератор.
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RobinGood
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Додано: Сер 30 гру, 2020 02:11
RobinGood написав:
proftpd66
Харош спамить, истеричка.
Всем глубокого неинтересно, как ты накосячил.
Регулярно приходят свифты в Альфу с одним из предложенных назначений платежа.
Ни разу не возникло с этим проблем. До этого получал свифты в другом банке, где также был перечень обязательных назначений платежа для беспроблемного зачисления.
Надеюсь все твои сообщения снесёт модератор.
Покажи протокол сфифта?
получал не существующие платежи?
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