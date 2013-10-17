Додано: Сер 30 гру, 2020 01:29

proftpd66 написав: cohan написав: IMPRINTER написав: proftpd66



а можно узнать какое было назначение платежа, что не понравилось алле? а можно узнать какое было назначение платежа, что не понравилось алле?



есть нормы по SWIFT на счет частного лица - там разрешены буквально несколько назначений: salary, гонорар, алименты, страховая выплата, возврат налогов и еще 2-3 назначения, уже не помню что, может, "возврат", может что-то еще



конечно, это не когда сам себе, или физ - физику, а когда отправитель - организация, "а организация и банк отправителя" - триггер для валютного контроля, тут сразу BEPS, FATF и прочая и прочая



тем более для HSBС который как слон в посудной лавке: все приличные банки дела с амерами решают тихо, а этот постоянно в новостях есть нормы по SWIFT на счет частного лица - там разрешены буквально несколько назначений: salary, гонорар, алименты, страховая выплата, возврат налогов и еще 2-3 назначения, уже не помню что, может, "возврат", может что-то ещеконечно, это не когда сам себе, или физ - физику, а когда отправитель - организация, "а организация и банк отправителя" - триггер для валютного контроля, тут сразу BEPS, FATF и прочая и прочаятем более для HSBС который как слон в посудной лавке: все приличные банки дела с амерами решают тихо, а этот постоянно в новостях



Юр. Лицо отправляет для физиков из США на 600млн$+ платежей в год БЕЗ назначения платежа!



Позвоните блеать уже в США спросите, почему они отправляют без назначения!





Почему нельзя послать на%&й этот совок, и нельзя использовать УкрЭксим, УкрГаз, Ощад? Юр. Лицо отправляет для физиков из США на 600млн$+ платежей в год БЕЗ назначения платежа!Позвоните блеать уже в США спросите, почему они отправляют без назначения!Почему нельзя послать на%&й этот совок, и нельзя использовать УкрЭксим, УкрГаз, Ощад?

в США другой порядок налогов, там не нужно назначание - там не дай бог, докажут, что получил, а налогов не заплатил/не доплатил...у нас такой порядок, я с ПУМБом и этими назначениями сталкивался еще при злочинной владе, тогда же понял что никакого стука в налоговую нет - salary спокойно пропускалось, гонорар тожеощадам и укргазам закон писан в меньшей степени, что тут можно посоветовать - пользуйтесь, если получаетсяя в Укргаз, Приват ни ногой, в Ощад тоже в крайнем случае, у всех свои тараканыа для вас есть соседки, эти норм принимают, может прокатит и с вашим назначением