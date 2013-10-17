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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9205920692079208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 02:21

Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 30 гру, 2020 03:17, всього редагувалось 2 разів.
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CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 03:03

  cohan написав:в США другой порядок налогов, там не нужно назначание - там не дай бог, докажут, что получил, а налогов не заплатил/не доплатил...

Не только в США. В ЕС назначение платежа это тоже опциональное поле заполняющееся так чтобы это было понятно отправителю и получателю. Подозреваю что и у нас тоже, по крайне мере для переводов физлицам. Но банки любят перегнуть планку как это уже произошло с законом о финмоне по которому торбят за смешные 100 баксов, хотя закон наоборот поднял планку до 400к.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 03:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  cohan написав:в США другой порядок налогов, там не нужно назначание - там не дай бог, докажут, что получил, а налогов не заплатил/не доплатил...

Не только в США. В ЕС назначение платежа это тоже опциональное поле заполняющееся так чтобы это было понятно отправителю и получателю. Подозреваю что и у нас тоже, по крайне мере для переводов физлицам. Но банки любят перегнуть планку как это уже произошло с законом о финмоне по которому торбят за смешные 100 баксов, хотя закон наоборот поднял планку до 400к.


Можно записать видео, как я на форуме получал Swift и заплатитьза рекламу 300$ в месяц YouTube. Банку можно будет бетонировать. :mrgreen:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 9205920692079208
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