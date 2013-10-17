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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 02:21
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 30 гру, 2020 03:17, всього редагувалось 2 разів.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Сер 30 гру, 2020 03:03
Не только в США. В ЕС назначение платежа это тоже опциональное поле заполняющееся так чтобы это было понятно отправителю и получателю. Подозреваю что и у нас тоже, по крайне мере для переводов физлицам. Но банки любят перегнуть планку как это уже произошло с законом о финмоне по которому торбят за смешные 100 баксов, хотя закон наоборот поднял планку до 400к.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 03:16
Можно записать видео, как я на форуме получал Swift и заплатитьза рекламу 300$ в месяц YouTube. Банку можно будет бетонировать.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
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