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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9205920692079208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 02:21

Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 30 гру, 2020 03:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 03:03

  cohan написав:в США другой порядок налогов, там не нужно назначание - там не дай бог, докажут, что получил, а налогов не заплатил/не доплатил...

Не только в США. В ЕС назначение платежа это тоже опциональное поле заполняющееся так чтобы это было понятно отправителю и получателю. Подозреваю что и у нас тоже, по крайне мере для переводов физлицам. Но банки любят перегнуть планку как это уже произошло с законом о финмоне по которому торбят за смешные 100 баксов, хотя закон наоборот поднял планку до 400к.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 03:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  cohan написав:в США другой порядок налогов, там не нужно назначание - там не дай бог, докажут, что получил, а налогов не заплатил/не доплатил...

Не только в США. В ЕС назначение платежа это тоже опциональное поле заполняющееся так чтобы это было понятно отправителю и получателю. Подозреваю что и у нас тоже, по крайне мере для переводов физлицам. Но банки любят перегнуть планку как это уже произошло с законом о финмоне по которому торбят за смешные 100 баксов, хотя закон наоборот поднял планку до 400к.


Можно записать видео, как я на форуме получал Swift и заплатитьза рекламу 300$ в месяц YouTube. Банку можно будет бетонировать. :mrgreen:
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CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 04:25

  proftpd66 написав:Зображення

Ну так вкажи призначення платежу
В чому проблема. Я так розумію software developer
То нехай пишуть оплата за виконану роботу.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 05:44

Ukrainian

Троллинг засчитан.
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CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 06:45

  proftpd66 написав:Зображення


раздел 72:
указано же назначение платежа: services software developer.
Как я понял, банк к этому и прицепился, - оказание услуг, а карта личная.

Если собрать все, что писали:
1. Возможно ли доказать банку, что оказываешь услуги без ФОП? Хз, формально можно, по факту так если кто-то и делает, то очень редко. Опять же банк может отморозиться - типа личная карта для личных оплат.
2. Если траблы с исправлением назначения, пусть деньги вернут. фирма еще раз может отправить - по другим реквизитам? чтобы исправить свифт, надо, чтобы отправитель связывался с банком, и просил исправить назначение
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 07:48

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Что ему блеать ответить?

Так а что тут отвечать? Самый простой путь - отзывать перевод и отправлять заново с "правильным" назначением. Как уже написали выше, есть перечень назначений для переводов от юрлиц на счета физлиц, которые банк пропускает без лишних вопросов. К остальным могут быть (и бывают) вопросы. Получать оплату за предпринимательскую деятельность на счет физлица нельзя, и если у банка возникло подозрение, что перевод связан с предпринимательской деятельностью (а в случае перевода физлицу от юрлица вероятность такой деятельности высока), то он имеет полное право тормознуть такой перевод. ИМХО, претензий к банку тут быть не должно.

PS. Не понял, как к делу относится позапрошлогодняя свифтовка на Приватбанк.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 07:55

  Asdушный написав:31го внутрібанківські через МАБ ще ходитимуть чи ні?

Доброго дня. Ходитимитуть. На рахунок зарахування 4.01, на баланс - онлайн (перекази з картки на карту, с рахунку на картку, з картки на рахунок).
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:02

  AVF написав:Уважаемый оф. представитель, будет ли продление акции по рассрочке или в новогоднюю ночь карета превратится в тыкву?

Добрый день. Пока не планируем.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:04

Re: Альфа-Банк

proftpd66,

1) назначение платежа указывается в поле "70 Remittance Information":
Указывается информация о переводе, включающая в себя:
— цель перевода (оплата контракта-договора/обучения/путевки, материальная помощь и т. д.), номер и дату договора-контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/оказанных услуг, товаров, др.
Судя по замазанной информации назначение платежа информацию имеет, но некорректную;

2) в предоставленнном Вами протоколе SWIFT, который получен на карту ПриватБанка, имеется поле "72 Sender to Receiver Information" — дополнительная информация отправителя получателю:
Указывается информация для банков, участвующих в прохождении платежа.
<...>
Не рекомендуется без необходимости
использовать поле 72 в МТ103, т. к. указание информации в поле 72 приводит к ручной обработке, задержке в исполнении и дополнительным комиссиям.
В протоколе стоит код REC — информация для получателя. Насколько я понимаю, то в этом поле вносится информация об уточнении реквизитов;

3) отправитель Вас отфутболил касательно уточнения реквизитов. Скорее у них есть свои причины;

4) то, что ряд других банков без проблем зачислили подобный SWIFT, то это не значит, что Алка виновата. IMHO

PS Своей истерикой Вы здесь ничего не добъётесь. Платежи от юрлица физлицу имеют много тонкостей, поэтому либо просите исходящую сторону заполнять реквизиты, придерживаться ряда рекомендаций принимающей стороны, либо используйте те банки, которые лояльны к клиенту. И я не вижу смысл часто менять банки для получения SWIFT.
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