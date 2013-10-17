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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 02:21
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 30 гру, 2020 03:17, всього редагувалось 2 разів.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Сер 30 гру, 2020 03:03
Не только в США. В ЕС назначение платежа это тоже опциональное поле заполняющееся так чтобы это было понятно отправителю и получателю. Подозреваю что и у нас тоже, по крайне мере для переводов физлицам. Но банки любят перегнуть планку как это уже произошло с законом о финмоне по которому торбят за смешные 100 баксов, хотя закон наоборот поднял планку до 400к.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 03:16
Можно записать видео, как я на форуме получал Swift и заплатитьза рекламу 300$ в месяц YouTube. Банку можно будет бетонировать.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Сер 30 гру, 2020 04:25
Ну так вкажи призначення платежу
В чому проблема. Я так розумію software developer
То нехай пишуть оплата за виконану роботу.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 30 гру, 2020 05:44
Ukrainian
Троллинг засчитан.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Сер 30 гру, 2020 06:45
раздел 72:
указано же назначение платежа: services software developer.
Как я понял, банк к этому и прицепился, - оказание услуг, а карта личная.
Если собрать все, что писали:
1. Возможно ли доказать банку, что оказываешь услуги без ФОП? Хз, формально можно, по факту так если кто-то и делает, то очень редко. Опять же банк может отморозиться - типа личная карта для личных оплат.
2. Если траблы с исправлением назначения, пусть деньги вернут. фирма еще раз может отправить - по другим реквизитам? чтобы исправить свифт, надо, чтобы отправитель связывался с банком, и просил исправить назначение
Додано: Сер 30 гру, 2020 07:48
Re: Альфа-Банк
Так а что тут отвечать? Самый простой путь - отзывать перевод и отправлять заново с "правильным" назначением. Как уже написали выше, есть перечень назначений для переводов от юрлиц на счета физлиц, которые банк пропускает без лишних вопросов. К остальным могут быть (и бывают) вопросы. Получать оплату за предпринимательскую деятельность на счет физлица нельзя, и если у банка возникло подозрение, что перевод связан с предпринимательской деятельностью (а в случае перевода физлицу от юрлица вероятность такой деятельности высока), то он имеет полное право тормознуть такой перевод. ИМХО, претензий к банку тут быть не должно.
PS. Не понял, как к делу относится позапрошлогодняя свифтовка на Приватбанк.
Додано: Сер 30 гру, 2020 07:55
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:02
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:04
Re: Альфа-Банк
proftpd66,
1) назначение платежа указывается в поле "70 Remittance Information":
Указывается информация о переводе, включающая в себя:
— цель перевода (оплата контракта-договора/обучения/путевки, материальная помощь и т. д.), номер и дату договора-контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/оказанных услуг, товаров, др.
Судя по замазанной информации назначение платежа информацию имеет, но некорректную;
2) в предоставленнном Вами протоколе SWIFT, который получен на карту ПриватБанка, имеется поле "72 Sender to Receiver Information" — дополнительная информация отправителя получателю:
Указывается информация для банков, участвующих в прохождении платежа.
<...>
Не рекомендуется без необходимости
использовать поле 72 в МТ103, т. к. указание информации в поле 72 приводит к ручной обработке, задержке в исполнении и дополнительным комиссиям.
В протоколе стоит код REC — информация для получателя. Насколько я понимаю, то в этом поле вносится информация об уточнении реквизитов;
3) отправитель Вас отфутболил касательно уточнения реквизитов. Скорее у них есть свои причины;
4) то, что ряд других банков без проблем зачислили подобный SWIFT, то это не значит, что Алка виновата. IMHO
PS Своей истерикой Вы здесь ничего не добъётесь. Платежи от юрлица физлицу имеют много тонкостей, поэтому либо просите исходящую сторону заполнять реквизиты, придерживаться ряда рекомендаций принимающей стороны, либо используйте те банки, которые лояльны к клиенту. И я не вижу смысл часто менять банки для получения SWIFT.
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