Додано: Сер 30 гру, 2020 08:04

proftpd66,



1) назначение платежа указывается в поле "70 Remittance Information":

Указывается информация о переводе, включающая в себя:

— цель перевода (оплата контракта-договора/обучения/путевки, материальная помощь и т. д.), номер и дату договора-контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/оказанных услуг, товаров, др.

Судя по замазанной информации назначение платежа информацию имеет, но некорректную;



2) в предоставленнном Вами протоколе SWIFT, который получен на карту ПриватБанка, имеется поле "72 Sender to Receiver Information" — дополнительная информация отправителя получателю:

Указывается информация для банков, участвующих в прохождении платежа.

<...>

Не рекомендуется без необходимости

использовать поле 72 в МТ103, т. к. указание информации в поле 72 приводит к ручной обработке, задержке в исполнении и дополнительным комиссиям.

В протоколе стоит код REC — информация для получателя. Насколько я понимаю, то в этом поле вносится информация об уточнении реквизитов;



3) отправитель Вас отфутболил касательно уточнения реквизитов. Скорее у них есть свои причины;



4) то, что ряд других банков без проблем зачислили подобный SWIFT, то это не значит, что Алка виновата. IMHO



PS Своей истерикой Вы здесь ничего не добъётесь. Платежи от юрлица физлицу имеют много тонкостей, поэтому либо просите исходящую сторону заполнять реквизиты, придерживаться ряда рекомендаций принимающей стороны, либо используйте те банки, которые лояльны к клиенту. И я не вижу смысл часто менять банки для получения SWIFT.