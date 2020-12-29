1) назначение платежа указывается в поле "70 Remittance Information": Указывается информация о переводе, включающая в себя: — цель перевода (оплата контракта-договора/обучения/путевки, материальная помощь и т. д.), номер и дату договора-контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/оказанных услуг, товаров, др. Судя по замазанной информации назначение платежа информацию имеет, но некорректную;
2) в предоставленнном Вами протоколе SWIFT, который получен на карту ПриватБанка, имеется поле "72 Sender to Receiver Information" — дополнительная информация отправителя получателю: Указывается информация для банков, участвующих в прохождении платежа. <...> Не рекомендуется без необходимости использовать поле 72 в МТ103, т. к. указание информации в поле 72 приводит к ручной обработке, задержке в исполнении и дополнительным комиссиям. В протоколе стоит код REC — информация для получателя. Насколько я понимаю, то в этом поле вносится информация об уточнении реквизитов;
3) отправитель Вас отфутболил касательно уточнения реквизитов. Скорее у них есть свои причины;
4) то, что ряд других банков без проблем зачислили подобный SWIFT, то это не значит, что Алка виновата. IMHO
PS Своей истерикой Вы здесь ничего не добъётесь. Платежи от юрлица физлицу имеют много тонкостей, поэтому либо просите исходящую сторону заполнять реквизиты, придерживаться ряда рекомендаций принимающей стороны, либо используйте те банки, которые лояльны к клиенту. И я не вижу смысл часто менять банки для получения SWIFT.
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Asdушный написав:31го внутрібанківські через МАБ ще ходитимуть чи ні?
Доброго дня. Ходитимитуть. На рахунок зарахування 4.01, на баланс - онлайн (перекази з картки на карту, с рахунку на картку, з картки на рахунок).
А в посиланні що Ви дали відносно терміналів написано "31.12.2020 до 19:00 в обыкновенном режиме пополнения (зачисление на карту и счет мгновенно)". Тобто з терміналів - зарахування по рахунку 31, а через МАБ лише 4-го? Чи десь помилка? Якщо в мене завтра списання витрат відбудеться я їх зможу якимось чином по рахунку закртити, чи вже попав на відсотки?
Asdушный написав:31го внутрібанківські через МАБ ще ходитимуть чи ні?
Доброго дня. Ходитимитуть. На рахунок зарахування 4.01, на баланс - онлайн (перекази з картки на карту, с рахунку на картку, з картки на рахунок).
А в посиланні що Ви дали відносно терміналів написано "31.12.2020 до 19:00 в обыкновенном режиме пополнения (зачисление на карту и счет мгновенно)". Тобто з терміналів - зарахування по рахунку 31, а через МАБ лише 4-го? Чи десь помилка? Якщо в мене завтра списання витрат відбудеться я їх зможу якимось чином по рахунку закртити, чи вже попав на відсотки?
Доброго дня. Я б не радила чекати завтра. Якщо МАБ, то палатежі з Ощадного завтра зарахуються.
Alfa_Bank написав:Доброго дня. Ходитимитуть. На рахунок зарахування 4.01, на баланс - онлайн (перекази з картки на карту, с рахунку на картку, з картки на рахунок).
А в посиланні що Ви дали відносно терміналів написано "31.12.2020 до 19:00 в обыкновенном режиме пополнения (зачисление на карту и счет мгновенно)". Тобто з терміналів - зарахування по рахунку 31, а через МАБ лише 4-го? Чи десь помилка? Якщо в мене завтра списання витрат відбудеться я їх зможу якимось чином по рахунку закртити, чи вже попав на відсотки?
Доброго дня. Я б не радила чекати завтра. Якщо МАБ, то палатежі з Ощадного завтра зарахуються.
Ну Ваші поради це дуже добре, але мені чомусь треба закрити рахунок саме тоді коли проведуться витрати - не раніше і не пізніше Невже ніхто в банку точно не знає чи будуть завтра проводится по рахунку внутрібанківські платежі з рахунку на рахунок?
Asdушный написав:Ну Ваші поради це дуже добре, але мені чомусь треба закрити рахунок саме тоді коли проведуться витрати - не раніше і не пізніше Невже ніхто в банку точно не знає чи будуть завтра проводится по рахунку внутрібанківські платежі з рахунку на рахунок?
Платежі: - з картки на картку; - з картки на рахунок; - з рахунку на картку: 31.12.2020 по 03.01.2021: - на балансі — онлайн; - на рахунку — 04.01.2021. Часткове знаяття з депозиту буде проведене 31.12.20. Поки є така інформація. Якщо будуть зміни - напишу.