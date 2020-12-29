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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9202920392049205>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:04

Re: Альфа-Банк

proftpd66,

1) назначение платежа указывается в поле "70 Remittance Information":
Указывается информация о переводе, включающая в себя:
— цель перевода (оплата контракта-договора/обучения/путевки, материальная помощь и т. д.), номер и дату договора-контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/оказанных услуг, товаров, др.
Судя по замазанной информации назначение платежа информацию имеет, но некорректную;

2) в предоставленнном Вами протоколе SWIFT, который получен на карту ПриватБанка, имеется поле "72 Sender to Receiver Information" — дополнительная информация отправителя получателю:
Указывается информация для банков, участвующих в прохождении платежа.
<...>
Не рекомендуется без необходимости
использовать поле 72 в МТ103, т. к. указание информации в поле 72 приводит к ручной обработке, задержке в исполнении и дополнительным комиссиям.
В протоколе стоит код REC — информация для получателя. Насколько я понимаю, то в этом поле вносится информация об уточнении реквизитов;

3) отправитель Вас отфутболил касательно уточнения реквизитов. Скорее у них есть свои причины;

4) то, что ряд других банков без проблем зачислили подобный SWIFT, то это не значит, что Алка виновата. IMHO

PS Своей истерикой Вы здесь ничего не добъётесь. Платежи от юрлица физлицу имеют много тонкостей, поэтому либо просите исходящую сторону заполнять реквизиты, придерживаться ряда рекомендаций принимающей стороны, либо используйте те банки, которые лояльны к клиенту. И я не вижу смысл часто менять банки для получения SWIFT.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:51

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Скорее у них есть свои причины;

те же самые что у Алки ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:31

  Alfa_Bank написав:
  Asdушный написав:31го внутрібанківські через МАБ ще ходитимуть чи ні?

Доброго дня. Ходитимитуть. На рахунок зарахування 4.01, на баланс - онлайн (перекази з картки на карту, с рахунку на картку, з картки на рахунок).

То есть никакие операции завтра по счёту проводиться не будут - я правильно понял?

В прошлые года у вас был такой замечательный регламент выполнения всех операций на праздники, а в этом вообще считай ничего :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:34

  Alfa_Bank написав:
  Asdушный написав:31го внутрібанківські через МАБ ще ходитимуть чи ні?

Доброго дня. Ходитимитуть. На рахунок зарахування 4.01, на баланс - онлайн (перекази з картки на карту, с рахунку на картку, з картки на рахунок).
А в посиланні що Ви дали відносно терміналів написано "31.12.2020 до 19:00 в обыкновенном режиме пополнения (зачисление на карту и счет мгновенно)". Тобто з терміналів - зарахування по рахунку 31, а через МАБ лише 4-го? Чи десь помилка? Якщо в мене завтра списання витрат відбудеться я їх зможу якимось чином по рахунку закртити, чи вже попав на відсотки?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:42

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:
  Asdушный написав:31го внутрібанківські через МАБ ще ходитимуть чи ні?

Доброго дня. Ходитимитуть. На рахунок зарахування 4.01, на баланс - онлайн (перекази з картки на карту, с рахунку на картку, з картки на рахунок).

То есть никакие операции завтра по счёту проводиться не будут - я правильно понял?

В прошлые года у вас был такой замечательный регламент выполнения всех операций на праздники, а в этом вообще считай ничего :(

Добрый день. Пополнение и снятие с депозитов/ТС, пополнение кредитов будет в стандартном режиме.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:45

  Asdушный написав:
  Alfa_Bank написав:
  Asdушный написав:31го внутрібанківські через МАБ ще ходитимуть чи ні?

Доброго дня. Ходитимитуть. На рахунок зарахування 4.01, на баланс - онлайн (перекази з картки на карту, с рахунку на картку, з картки на рахунок).
А в посиланні що Ви дали відносно терміналів написано "31.12.2020 до 19:00 в обыкновенном режиме пополнения (зачисление на карту и счет мгновенно)". Тобто з терміналів - зарахування по рахунку 31, а через МАБ лише 4-го? Чи десь помилка? Якщо в мене завтра списання витрат відбудеться я їх зможу якимось чином по рахунку закртити, чи вже попав на відсотки?

Доброго дня. Я б не радила чекати завтра. Якщо МАБ, то палатежі з Ощадного завтра зарахуються.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:02

  Alfa_Bank написав:
  Asdушный написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Ходитимитуть. На рахунок зарахування 4.01, на баланс - онлайн (перекази з картки на карту, с рахунку на картку, з картки на рахунок).
А в посиланні що Ви дали відносно терміналів написано "31.12.2020 до 19:00 в обыкновенном режиме пополнения (зачисление на карту и счет мгновенно)". Тобто з терміналів - зарахування по рахунку 31, а через МАБ лише 4-го? Чи десь помилка? Якщо в мене завтра списання витрат відбудеться я їх зможу якимось чином по рахунку закртити, чи вже попав на відсотки?

Доброго дня. Я б не радила чекати завтра. Якщо МАБ, то палатежі з Ощадного завтра зарахуються.

Ну Ваші поради це дуже добре, але мені чомусь треба закрити рахунок саме тоді коли проведуться витрати - не раніше і не пізніше :) Невже ніхто в банку точно не знає чи будуть завтра проводится по рахунку внутрібанківські платежі з рахунку на рахунок?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:17

  Asdушный написав:Ну Ваші поради це дуже добре, але мені чомусь треба закрити рахунок саме тоді коли проведуться витрати - не раніше і не пізніше :) Невже ніхто в банку точно не знає чи будуть завтра проводится по рахунку внутрібанківські платежі з рахунку на рахунок?

Платежі:
- з картки на картку;
- з картки на рахунок;
- з рахунку на картку:
31.12.2020 по 03.01.2021:
- на балансі — онлайн;
- на рахунку — 04.01.2021.
Часткове знаяття з депозиту буде проведене 31.12.20.
Поки є така інформація. Якщо будуть зміни - напишу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:26

Alfa_Bank
До какого времени завтра снятие со Сберсчёта на карту (кредитку) гарантированно проведётся по счёту карты (кредитки) этим годом?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:32

  Vorlon написав:Alfa_Bank
До какого времени завтра снятие со Сберсчёта на карту (кредитку) гарантированно проведётся по счёту карты (кредитки) этим годом?

Частичное снятие с депозита/Текущего счета 31.12.20 должно работать с стандартном режиме до 19:00 с проводкой в тот же день. Но я бы рекомендовала делать все платежи до обеда.
Alfa_Bank
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