Ота фича рах-рах по внутрибанку затра работает до 19:00 (т.е. в обычном режиме).
Правда, если тётя Маня со своей жижитал-шваброй не начнет приборку в гермозоне серверной сразу после обеду
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40
Re: Альфа-Банк
Ота фича рах-рах по внутрибанку затра работает до 19:00 (т.е. в обычном режиме).
Правда, если тётя Маня со своей жижитал-шваброй не начнет приборку в гермозоне серверной сразу после обеду
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:53
Re: Альфа-Банк
Проводки покупок и переводов по картам будут с датой 31.12.2020?
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:56
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:58
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