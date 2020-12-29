Ота фича рах-рах по внутрибанку затра работает до 19:00 (т.е. в обычном режиме).
Правда, если тётя Маня со своей жижитал-шваброй не начнет приборку в гермозоне серверной сразу после обеду
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40
Re: Альфа-Банк
Ота фича рах-рах по внутрибанку затра работает до 19:00 (т.е. в обычном режиме).
Правда, если тётя Маня со своей жижитал-шваброй не начнет приборку в гермозоне серверной сразу после обеду
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:53
Re: Альфа-Банк
Проводки покупок и переводов по картам будут с датой 31.12.2020?
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:56
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:58
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:11
Кто напомнит: 15 тысяч лимит на исходящий p2p по пакетной карте неподъёмен?
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:19
Вот лимиты на операции в нашем банкинге:
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29
Зря вы там 9999 малюєте в некоторых местах, мона смело рисовать касивые 400К и 500К
И лимиты на "Переводы по номеру счета IBAN на счета, открытые в Альфа-банке и в других банках Украины" -- это разные лимиты, т.е. мона в один день пульнуть клиенту Альфы 250К и +250К на внешку отСЭПить
И вааще, мне кажется, у вас уже давно дневной лимит на внешку 500К!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29
в ДКБО указаны другие лимиты ) на 1 грн. больше )
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