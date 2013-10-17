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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9203920492059206>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40

Re: Альфа-Банк

  Asdушный написав:Невже ніхто в банку точно не знає чи будуть завтра проводится по рахунку внутрібанківські платежі з рахунку на рахунок?

Ота фича рах-рах по внутрибанку затра работает до 19:00 (т.е. в обычном режиме).
Правда, если тётя Маня со своей жижитал-шваброй не начнет приборку в гермозоне серверной сразу после обеду :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:53

Re: Альфа-Банк

Проводки покупок и переводов по картам будут с датой 31.12.2020?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:56

  Kevin написав:Проводки покупок и переводов по картам будут с датой 31.12.2020?

Добрый день. Если я вас правильно поняла, то 31.12.20 - рабочий день, проводки обрабатываются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:58

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Проводки покупок и переводов по картам будут с датой 31.12.2020?

Добрый день. Если я вас правильно поняла, то 31.12.20 - рабочий день, проводки обрабатываются.


Да. Поняли правильно.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:11

Кто напомнит: 15 тысяч лимит на исходящий p2p по пакетной карте неподъёмен?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:19

  Vorlon написав:Кто напомнит: 15 тысяч лимит на исходящий p2p по пакетной карте неподъёмен?

Вот лимиты на операции в нашем банкинге:
Какие лимиты на проведение операций в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Кто напомнит: 15 тысяч лимит на исходящий p2p по пакетной карте неподъёмен?

Вот лимиты на операции в нашем банкинге:
Какие лимиты на проведение операций в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank?

Зря вы там 9999 малюєте в некоторых местах, мона смело рисовать касивые 400К и 500К :)
И лимиты на "Переводы по номеру счета IBAN на счета, открытые в Альфа-банке и в других банках Украины" -- это разные лимиты, т.е. мона в один день пульнуть клиенту Альфы 250К и +250К на внешку отСЭПить :idea:
И вааще, мне кажется, у вас уже давно дневной лимит на внешку 500К!
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Кто напомнит: 15 тысяч лимит на исходящий p2p по пакетной карте неподъёмен?

Вот лимиты на операции в нашем банкинге:
Какие лимиты на проведение операций в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank?


в ДКБО указаны другие лимиты ) на 1 грн. больше )

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:19

Re: Альфа-Банк

Акційна розстрочка за операції 31.12 ще буде акційною?

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t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:29

  t-step написав:Акційна розстрочка за операції 31.12 ще буде акційною?

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Доброго дня. Якщо отримаєте пропозицію на розстрочку 31.12 включно, то так.
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