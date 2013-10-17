Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40
Asdушный написав:
Невже ніхто в банку точно не знає чи будуть завтра проводится по рахунку внутрібанківські платежі з рахунку на рахунок?
Ота фича рах-рах по внутрибанку затра работает до 19:00 (т.е. в обычном режиме).
Правда, если тётя Маня со своей жижитал-шваброй не начнет приборку в гермозоне серверной сразу после обеду
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:53
Проводки покупок и переводов по картам будут с датой 31.12.2020?
Kevin
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:56
Kevin написав:
Проводки покупок и переводов по картам будут с датой 31.12.2020?
Добрый день. Если я вас правильно поняла, то 31.12.20 - рабочий день, проводки обрабатываются.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:58
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Проводки покупок и переводов по картам будут с датой 31.12.2020?
Добрый день. Если я вас правильно поняла, то 31.12.20 - рабочий день, проводки обрабатываются.
Да. Поняли правильно.
Kevin
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:11
Кто напомнит: 15 тысяч лимит на исходящий p2p по пакетной карте неподъёмен?
Vorlon
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:19
Vorlon написав:
Кто напомнит: 15 тысяч лимит на исходящий p2p по пакетной карте неподъёмен?
Вот лимиты на операции в нашем банкинге:
Какие лимиты на проведение операций в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank?
Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29
Зря вы там 9999 малюєте в некоторых местах, мона смело рисовать касивые 400К и 500К
И лимиты на "Переводы по номеру счета IBAN на счета, открытые в Альфа-банке и в других банках Украины" -- это разные лимиты, т.е. мона в один день пульнуть клиенту Альфы 250К и +250К на внешку отСЭПить
И вааще, мне кажется, у вас уже давно дневной лимит на внешку 500К!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29
в ДКБО указаны другие лимиты ) на 1 грн. больше )
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:19
Акційна розстрочка за операції 31.12 ще буде акційною?
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t-step
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:29
t-step написав:
Акційна розстрочка за операції 31.12 ще буде акційною?
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Доброго дня. Якщо отримаєте пропозицію на розстрочку 31.12 включно, то так.
Alfa_Bank
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