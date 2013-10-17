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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:49
Re: Альфа-Банк
Какой лимит на p2p-переводы с карт Альфа-Банка на сторонних ресурсах?
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:52
вроде как умолчанию подымали до 25 или до 30
но лимит лимитом, а безпека безпекой .. карты все равно как лочили при попытке перевести так и лочат
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