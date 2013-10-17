RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9203920492059206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:49

Re: Альфа-Банк

Какой лимит на p2p-переводы с карт Альфа-Банка на сторонних ресурсах?
Kevin
 
Повідомлень: 442
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:52

  Kevin написав:Какой лимит на p2p-переводы с карт Альфа-Банка на сторонних ресурсах?


вроде как умолчанию подымали до 25 или до 30
но лимит лимитом, а безпека безпекой .. карты все равно как лочили при попытке перевести так и лочат
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37861
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6031 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 9203920492059206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andyteam, ingtrans і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4505, 4506, 4507
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45069 5525313
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 14:23
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 255, 256, 257
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2567 96786
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 14:05
DENVER_S
ОКСІ БАНК 1 ... 94, 95, 96
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
953 137406
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 13:35
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.