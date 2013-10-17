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Альфа-Банк
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:49
Какой лимит на p2p-переводы с карт Альфа-Банка на сторонних ресурсах?
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Kevin
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:52
Kevin написав:
Какой лимит на p2p-переводы с карт Альфа-Банка на сторонних ресурсах?
вроде как умолчанию подымали до 25 или до 30
но лимит лимитом, а безпека безпекой .. карты все равно как лочили при попытке перевести так и лочат
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:38
Alfa_Bank Напомните пожалуйста регламенты при погашении кредитки.
1. с ощадного в МАБ/мобайл
2. с пакетки в маб/мобайл
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Kalgan
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:41
Kalgan написав:Alfa_Bank
Напомните пожалуйста регламенты при погашении кредитки.
1. с ощадного в МАБ/мобайл
2. с пакетки в маб/мобайл
Добрый день.
1. До 19:00 зачисление и распределение онлайн. После - распред. на след. раб. день.
2. МАБ: до 19:00 зачисление и распределение онлайн. После - распред. на след. раб. день. Мобайл: зачисление онлайн, распред. - сл.раб.день.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:32
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:41
Alfa_Bank написав: t-step написав:
Акційна розстрочка за операції 31.12 ще буде акційною?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Доброго дня. Якщо отримаєте пропозицію на розстрочку 31.12 включно, то так.
Добрый день! Супруга пару часов назад сделала покупку на 504 грн... пришла смс с предложением о рассрочке... Она изменила срок на 6 мес и отправила смс с кодом для 6-ти месячной рассрочки на 3530... а в ответ тишина - смс с подтверждением приёма заявки нет... это глюк или просто смс сегодня так медленно ходят? Не могли бы Вы посмотреть что там и как... Или надо перепослать смс с кодом? Спасибо!
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Карамболь
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:45
Карамболь написав: Alfa_Bank написав: t-step написав:
Акційна розстрочка за операції 31.12 ще буде акційною?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Доброго дня. Якщо отримаєте пропозицію на розстрочку 31.12 включно, то так.
Добрый день! Супруга пару часов назад сделала покупку на 504 грн... пришла смс с предложением о рассрочке... Она изменила срок на 6 мес и отправила смс с кодом для 6-ти месячной рассрочки на 3530... а в ответ тишина - смс с подтверждением приёма заявки нет... это глюк или просто смс сегодня так медленно ходят? Не могли бы Вы посмотреть что там и как... Или надо перепослать смс с кодом? Спасибо!
Добрый день. Смс о том, что заявка принята, отправлена. Ожидайте доставку.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:49
Alfa_Bank
понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется...
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Карамболь
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:54
Карамболь написав:Alfa_Bank
понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется...
Если не придет, напишите - продублирую.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:00
Пополнение карты с депозита и с текущего счёта с 22:45 30 декабря 2020 г. до 02:00 1 января будет доступно?
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Kevin
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