RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9204920592069207>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:49

Re: Альфа-Банк

Какой лимит на p2p-переводы с карт Альфа-Банка на сторонних ресурсах?
Kevin
 
Повідомлень: 443
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:52

  Kevin написав:Какой лимит на p2p-переводы с карт Альфа-Банка на сторонних ресурсах?


вроде как умолчанию подымали до 25 или до 30
но лимит лимитом, а безпека безпекой .. карты все равно как лочили при попытке перевести так и лочат
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37861
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6031 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:38

Alfa_Bank Напомните пожалуйста регламенты при погашении кредитки.
1. с ощадного в МАБ/мобайл
2. с пакетки в маб/мобайл
Kalgan
 
Повідомлень: 583
З нами з: 02.01.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:41

  Kalgan написав:Alfa_Bank Напомните пожалуйста регламенты при погашении кредитки.
1. с ощадного в МАБ/мобайл
2. с пакетки в маб/мобайл

Добрый день.
1. До 19:00 зачисление и распределение онлайн. После - распред. на след. раб. день.
2. МАБ: до 19:00 зачисление и распределение онлайн. После - распред. на след. раб. день. Мобайл: зачисление онлайн, распред. - сл.раб.день.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9832
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:32

Re: Альфа-Банк

Для инфо: Технические работы в системах банка с 30 декабря по 1 января
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9832
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:41

  Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Акційна розстрочка за операції 31.12 ще буде акційною?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Доброго дня. Якщо отримаєте пропозицію на розстрочку 31.12 включно, то так.

Добрый день! Супруга пару часов назад сделала покупку на 504 грн... пришла смс с предложением о рассрочке... Она изменила срок на 6 мес и отправила смс с кодом для 6-ти месячной рассрочки на 3530... а в ответ тишина - смс с подтверждением приёма заявки нет... это глюк или просто смс сегодня так медленно ходят? Не могли бы Вы посмотреть что там и как... Или надо перепослать смс с кодом? Спасибо!
Карамболь
 
Повідомлень: 608
З нами з: 12.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:45

  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Акційна розстрочка за операції 31.12 ще буде акційною?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Доброго дня. Якщо отримаєте пропозицію на розстрочку 31.12 включно, то так.

Добрый день! Супруга пару часов назад сделала покупку на 504 грн... пришла смс с предложением о рассрочке... Она изменила срок на 6 мес и отправила смс с кодом для 6-ти месячной рассрочки на 3530... а в ответ тишина - смс с подтверждением приёма заявки нет... это глюк или просто смс сегодня так медленно ходят? Не могли бы Вы посмотреть что там и как... Или надо перепослать смс с кодом? Спасибо!

Добрый день. Смс о том, что заявка принята, отправлена. Ожидайте доставку.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9832
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:49

Alfa_Bank понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется... :wink:
Карамболь
 
Повідомлень: 608
З нами з: 12.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:54

  Карамболь написав:Alfa_Bank понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется... :wink:

Если не придет, напишите - продублирую.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9832
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:00



Пополнение карты с депозита и с текущего счёта с 22:45 30 декабря 2020 г. до 02:00 1 января будет доступно?
Kevin
 
Повідомлень: 443
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9204920592069207>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Adsense [Bot], J, Kevin, klug, MASolomko, pharus, ramaz, tarasum, valya, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4506, 4507, 4508
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45075 5525792
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 15:55
Aps
Юнекс Банк 1 ... 255, 256, 257
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2568 96851
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 14:33
ingtrans
ОКСІ БАНК 1 ... 94, 95, 96
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
953 137458
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 13:35
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.