RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9204920592069207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01

  Карамболь написав:Alfa_Bank понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется... :wink:


Имхо имеет смысл еще раз выбрать 6-ть месяцев.
Смс бывает теряются.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 24.06.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01

  Kevin написав:


Пополнение карты с депозита и с текущего счёта с 22:45 30 декабря 2020 г. до 02:00 1 января будет доступно?

Да.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9832
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:54

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Alfa_Bank понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется... :wink:

Если не придет, напишите - продублирую.

Смс пришла в 19:50...
Карамболь
 
Повідомлень: 609
З нами з: 12.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9204920592069207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4509, 4510, 4511
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45104 5527157
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 20:17
Striker
Європейський промисловий банк 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:30
37 9704
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 20:11
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7487 1686609
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 19:45
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9855)
30.12.2020 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.