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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01
Карамболь написав:Alfa_Bank
понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется...
Имхо имеет смысл еще раз выбрать 6-ть месяцев.
Смс бывает теряются.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01
Kevin написав:
Пополнение карты с депозита и с текущего счёта с 22:45 30 декабря 2020 г. до 02:00 1 января будет доступно?
Да.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:54
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:Alfa_Bank
понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется...
Если не придет, напишите - продублирую.
Смс пришла в 19:50...
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