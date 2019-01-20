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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01
Карамболь написав:Alfa_Bank
понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется...
Имхо имеет смысл еще раз выбрать 6-ть месяцев.
Смс бывает теряются.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01
Kevin написав:
Пополнение карты с депозита и с текущего счёта с 22:45 30 декабря 2020 г. до 02:00 1 января будет доступно?
Да.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:54
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:Alfa_Bank
понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется...
Если не придет, напишите - продублирую.
Смс пришла в 19:50...
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Карамболь
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:51
Альфа банк, 31 декабря отключил поддержку? По телефону горячей линии, после сообщения что ваш разговор будет записан, просто завершается звонок со словами мы вам перезвоним. В чате приложения - никто не отвечает. Это как? Нужно сделать платеж с карты, а сделать не могу, сервис пишет "свяжитесь с банком выпустившим карту", но связаться я не могу...Аналогично было не так давно, когда были проблемы в приложении и не было возможности снять деньги с доходного сейфа. Ну ребята, 2022 год почти, поддержка должна всегда работать. Особенно учитывая ваших конкурентов у которых поддержка 24/7 и доступна в любом чате...
К поддержке на этом форуме, вопросов, нет. В этом плане вы одни из самых крутых (если не самые). Но поддержка в других сервисах - так быть не должно.
Update: какое-то время спустя в чате все таки ответили, но вопрос работы поддержки по-прежнему актуален.
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DjPavel
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Додано: Чет 31 гру, 2020 12:03
DjPavel написав:Альфа банк
, 31 декабря отключил поддержку? По телефону горячей линии, после сообщения что ваш разговор будет записан, просто завершается звонок со словами мы вам перезвоним. В чате приложения - никто не отвечает. Это как? Нужно сделать платеж с карты, а сделать не могу, сервис пишет "свяжитесь с банком выпустившим карту", но связаться я не могу...Аналогично было не так давно, когда были проблемы в приложении и не было возможности снять деньги с доходного сейфа. Ну ребята, 2022 год почти, поддержка должна всегда работать. Особенно учитывая ваших конкурентов у которых поддержка 24/7 и доступна в любом чате...
К поддержке на этом форуме, вопросов, нет. В этом плане вы одни из самых крутых (если не самые). Но поддержка в других сервисах - так быть не должно.
Update: какое-то время спустя в чате все таки ответили, но вопрос работы поддержки по-прежнему актуален.
Добрый день. Если на линию большой поток клиентских звонков, мы записываем клиентов на перезвон. Как только освобождается оператор - перезваниваем. Это может занимать некоторое время. Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений. Я проверю ситуацию. Если не удастся решить воропос, напишите мне в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:08
Не пришло смс на рассрочку на покупку больше 500 грн.
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Striker
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:13
Striker написав:
Не пришло смс на рассрочку на покупку больше 500 грн.
Добрый день. Укажите последние 4 цифры карты, дату и сумму покупки.
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Alfa_Bank
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