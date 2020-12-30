Додано: Чет 31 гру, 2020 11:51

Альфа банк, 31 декабря отключил поддержку? По телефону горячей линии, после сообщения что ваш разговор будет записан, просто завершается звонок со словами мы вам перезвоним. В чате приложения - никто не отвечает. Это как? Нужно сделать платеж с карты, а сделать не могу, сервис пишет "свяжитесь с банком выпустившим карту", но связаться я не могу...Аналогично было не так давно, когда были проблемы в приложении и не было возможности снять деньги с доходного сейфа. Ну ребята, 2022 год почти, поддержка должна всегда работать. Особенно учитывая ваших конкурентов у которых поддержка 24/7 и доступна в любом чате...



К поддержке на этом форуме, вопросов, нет. В этом плане вы одни из самых крутых (если не самые). Но поддержка в других сервисах - так быть не должно.



Update: какое-то время спустя в чате все таки ответили, но вопрос работы поддержки по-прежнему актуален.