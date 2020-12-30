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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9205920692079208>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01

  Карамболь написав:Alfa_Bank понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется... :wink:


Имхо имеет смысл еще раз выбрать 6-ть месяцев.
Смс бывает теряются.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01

  Kevin написав:


Пополнение карты с депозита и с текущего счёта с 22:45 30 декабря 2020 г. до 02:00 1 января будет доступно?

Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:54

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Alfa_Bank понятно - ждём, спасибо! А смс наверное-таки заблудилось...
уже 2 часа где-то шляется... :wink:

Если не придет, напишите - продублирую.

Смс пришла в 19:50...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:51

Re: Альфа-Банк

Альфа банк, 31 декабря отключил поддержку? По телефону горячей линии, после сообщения что ваш разговор будет записан, просто завершается звонок со словами мы вам перезвоним. В чате приложения - никто не отвечает. Это как? Нужно сделать платеж с карты, а сделать не могу, сервис пишет "свяжитесь с банком выпустившим карту", но связаться я не могу...Аналогично было не так давно, когда были проблемы в приложении и не было возможности снять деньги с доходного сейфа. Ну ребята, 2022 год почти, поддержка должна всегда работать. Особенно учитывая ваших конкурентов у которых поддержка 24/7 и доступна в любом чате...

К поддержке на этом форуме, вопросов, нет. В этом плане вы одни из самых крутых (если не самые). Но поддержка в других сервисах - так быть не должно.

Update: какое-то время спустя в чате все таки ответили, но вопрос работы поддержки по-прежнему актуален.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:03

  DjPavel написав:Альфа банк, 31 декабря отключил поддержку? По телефону горячей линии, после сообщения что ваш разговор будет записан, просто завершается звонок со словами мы вам перезвоним. В чате приложения - никто не отвечает. Это как? Нужно сделать платеж с карты, а сделать не могу, сервис пишет "свяжитесь с банком выпустившим карту", но связаться я не могу...Аналогично было не так давно, когда были проблемы в приложении и не было возможности снять деньги с доходного сейфа. Ну ребята, 2022 год почти, поддержка должна всегда работать. Особенно учитывая ваших конкурентов у которых поддержка 24/7 и доступна в любом чате...

К поддержке на этом форуме, вопросов, нет. В этом плане вы одни из самых крутых (если не самые). Но поддержка в других сервисах - так быть не должно.

Update: какое-то время спустя в чате все таки ответили, но вопрос работы поддержки по-прежнему актуален.

Добрый день. Если на линию большой поток клиентских звонков, мы записываем клиентов на перезвон. Как только освобождается оператор - перезваниваем. Это может занимать некоторое время. Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений. Я проверю ситуацию. Если не удастся решить воропос, напишите мне в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:08

Не пришло смс на рассрочку на покупку больше 500 грн. :(
upd: Вопрос решен, на счету оказались собственные средства, смс будет после проводки. А рассрочки на отдельном счёте.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 31 гру, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:13

  Striker написав:Не пришло смс на рассрочку на покупку больше 500 грн. :(

Добрый день. Укажите последние 4 цифры карты, дату и сумму покупки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:54

Алла опять отличилась, поднакакала под йолочку.
Подопечный зашёл в Аллу в этом месяце, открыл Вайт.
При этом - Алла накосячила трижды, писал уже об этом, не буду повторять.
Алла свои фейлы не признала, типа так и должно быть.
Ну, раз косяки считаются нормой - не стали настаивать, проехали.

По новому вайту сразу перешли на пуши и купили 10 морковок навсякслуч.
Сегодня - побрили на 25грн за Альфа-чек.
В сенсе светится, что пуши отключены.
Ну и как доказать, что пуши включались ? Правильно - никак.

Просто зла не хатает на этих урюков

Всех (кроме Аллы) - с наступающим ! )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:02

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Подопечный зашёл в Аллу в этом месяце, открыл Вайт.

Так за месяц, в котором была оформлена карта плата не применяется, только начиная со второго месяца! Тут шото не тооо.
Требуйте отстоя пены и плюшек :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:16

  clientage написав:Так за месяц, в котором была оформлена карта плата не применяется, только начиная со второго месяца! Тут шото не тооо.
Требуйте отстоя пены и плюшек :)

Дык это Вы знаете, я знаю. Знают ещё десяток человек с этого форума.
А ведь 99% клиентов этого не знают. И будут побриты.
Бизнес-модель такая: пришёл олень - сразу брить.
Как-то это не по-христиански, что ли...

А плюшки - известно какие: 50 бестолковых орехов. Типа - отвяжись.
Такие плюшки - лучше не предлагать, не позориться.

Квест продолжится 4.01, когда все протрезвеют )
mustbe
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