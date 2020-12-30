Имхо имеет смысл еще раз выбрать 6-ть месяцев.
Смс бывает теряются.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:01
Да.
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:54
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:51
Re: Альфа-Банк
Альфа банк, 31 декабря отключил поддержку? По телефону горячей линии, после сообщения что ваш разговор будет записан, просто завершается звонок со словами мы вам перезвоним. В чате приложения - никто не отвечает. Это как? Нужно сделать платеж с карты, а сделать не могу, сервис пишет "свяжитесь с банком выпустившим карту", но связаться я не могу...Аналогично было не так давно, когда были проблемы в приложении и не было возможности снять деньги с доходного сейфа. Ну ребята, 2022 год почти, поддержка должна всегда работать. Особенно учитывая ваших конкурентов у которых поддержка 24/7 и доступна в любом чате...
К поддержке на этом форуме, вопросов, нет. В этом плане вы одни из самых крутых (если не самые). Но поддержка в других сервисах - так быть не должно.
Update: какое-то время спустя в чате все таки ответили, но вопрос работы поддержки по-прежнему актуален.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:03
Добрый день. Если на линию большой поток клиентских звонков, мы записываем клиентов на перезвон. Как только освобождается оператор - перезваниваем. Это может занимать некоторое время. Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений. Я проверю ситуацию. Если не удастся решить воропос, напишите мне в ЛС.
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:08
Не пришло смс на рассрочку на покупку больше 500 грн.
upd: Вопрос решен, на счету оказались собственные средства, смс будет после проводки. А рассрочки на отдельном счёте.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 31 гру, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:13
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:54
Алла опять отличилась, поднакакала под йолочку.
Подопечный зашёл в Аллу в этом месяце, открыл Вайт.
При этом - Алла накосячила трижды, писал уже об этом, не буду повторять.
Алла свои фейлы не признала, типа так и должно быть.
Ну, раз косяки считаются нормой - не стали настаивать, проехали.
По новому вайту сразу перешли на пуши и купили 10 морковок навсякслуч.
Сегодня - побрили на 25грн за Альфа-чек.
В сенсе светится, что пуши отключены.
Ну и как доказать, что пуши включались ? Правильно - никак.
Просто зла не хатает на этих урюков
Всех (кроме Аллы) - с наступающим ! )
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:02
Re: Альфа-Банк
Так за месяц, в котором была оформлена карта плата не применяется, только начиная со второго месяца! Тут шото не тооо.
Требуйте отстоя пены и плюшек
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:16
Дык это Вы знаете, я знаю. Знают ещё десяток человек с этого форума.
А ведь 99% клиентов этого не знают. И будут побриты.
Бизнес-модель такая: пришёл олень - сразу брить.
Как-то это не по-христиански, что ли...
А плюшки - известно какие: 50 бестолковых орехов. Типа - отвяжись.
Такие плюшки - лучше не предлагать, не позориться.
Квест продолжится 4.01, когда все протрезвеют )
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