|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:23
Alfa_Bank аналогичная ситуация, у супруги вчера не пришло предложение на рассрочку, прошу помочь, посмотрите ЛС пожалуйста
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:24
Алка выкатила очередную обнову на мобайл, хотя вроде обещали, что старое приложение больше обновятся не будет. но уже 2 обновы выкатили.
Видать на "сенс" у большинства клиентов нет желания/сенса переходить
в плеймаркие оценка мобайла 4.2 против 2.8 у сенса
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:48
А смысл какой в этом Сенсе? Добавили бы в старое приложение шаблоны и вуаля.
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:54
Re: Альфа-Банк
Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.
|