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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:23
Alfa_Bank
аналогичная ситуация, у супруги вчера не пришло предложение на рассрочку, прошу помочь, посмотрите ЛС пожалуйста
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Lost
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:24
Алка выкатила очередную обнову на мобайл, хотя вроде обещали, что старое приложение больше обновятся не будет. но уже 2 обновы выкатили.
Видать на "сенс" у большинства клиентов нет желания/сенса переходить
в плеймаркие оценка мобайла 4.2 против 2.8 у сенса
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Kalgan
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:48
Kalgan написав:
Алка выкатила очередную обнову на мобайл, хотя вроде обещали, что старое приложение больше обновятся не будет. но уже 2 обновы выкатили.
Видать на "сенс" у большинства клиентов нет желания/сенса переходить
в плеймаркие оценка мобайла 4.2 против 2.8 у сенса
А смысл какой в этом Сенсе? Добавили бы в старое приложение шаблоны и вуаля.
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allaliu
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:54
Alfa_Bank написав:
Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений.
Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.
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DjPavel
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:53
DjPavel написав: Alfa_Bank написав:
Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений.
Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.
на сайте чат хотя бы номер в очереди показывает. Но почему то фиксики-спартанцы не хотят добавить возможность попасть в "авторизированый" чат с МАБ, как это сделано например в привате, укрсибе и многих других банках. тут только из мобайла ...
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Kalgan
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Додано: Чет 31 гру, 2020 19:08
Kalgan написав:
не хотят добавить
так у Алки три саппорта: МАБ -- пакистанцы, Мобайл -- смузисты с 4й Обувной, Сенс -- фиксики у Кастёла. И все эти три банды не дружат др. с другом, вся тройня тока стартапит, и ничо не хочет доводить до ума. Вообщем ждемс в конце 21го года новую банду... слесарей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:24
DjPavel написав: Alfa_Bank написав:
Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений.
Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.
Это вообще на чат не похоже, это на заявку смахивает. Ответы в нем появляются тогда, когда уже не ждёшь, а просто по факту, типа мы что-то сделали, если есть вопросы пишите ещё, а после этого опять по кругу - написал и хз когда ответ.
Skiw
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Skiw
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:26
Платежи поИбану не работают даже внутри банка? Говорит, что нет счетов, откуда списывать. Текст сообщения как-то фигню говорит.
Skiw
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Skiw
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:51
Skiw написав:
Платежи поИбану не работают даже внутри банка? Говорит, что нет счетов, откуда списывать. Текст сообщения как-то фигню говорит.
Сегодня всё работало как и обещала Юлия до 19-ти. После 19-ти я уже не пробовала
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Кассандра
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