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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9205920692079208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:23

Alfa_Bank аналогичная ситуация, у супруги вчера не пришло предложение на рассрочку, прошу помочь, посмотрите ЛС пожалуйста ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:24

Алка выкатила очередную обнову на мобайл, хотя вроде обещали, что старое приложение больше обновятся не будет. но уже 2 обновы выкатили.
Видать на "сенс" у большинства клиентов нет желания/сенса переходить :mrgreen:
в плеймаркие оценка мобайла 4.2 против 2.8 у сенса :wink:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:48

  Kalgan написав:Алка выкатила очередную обнову на мобайл, хотя вроде обещали, что старое приложение больше обновятся не будет. но уже 2 обновы выкатили.
Видать на "сенс" у большинства клиентов нет желания/сенса переходить :mrgreen:
в плеймаркие оценка мобайла 4.2 против 2.8 у сенса :wink:

А смысл какой в этом Сенсе? Добавили бы в старое приложение шаблоны и вуаля.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:54

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений.

Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:53

  DjPavel написав:
  Alfa_Bank написав:Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений.

Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.

на сайте чат хотя бы номер в очереди показывает. Но почему то фиксики-спартанцы не хотят добавить возможность попасть в "авторизированый" чат с МАБ, как это сделано например в привате, укрсибе и многих других банках. тут только из мобайла ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 19:08

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:не хотят добавить

так у Алки три саппорта: МАБ -- пакистанцы, Мобайл -- смузисты с 4й Обувной, Сенс -- фиксики у Кастёла. И все эти три банды не дружат др. с другом, вся тройня тока стартапит, и ничо не хочет доводить до ума. Вообщем ждемс в конце 21го года новую банду... слесарей :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:24

  DjPavel написав:
  Alfa_Bank написав:Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений.

Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.

Это вообще на чат не похоже, это на заявку смахивает. Ответы в нем появляются тогда, когда уже не ждёшь, а просто по факту, типа мы что-то сделали, если есть вопросы пишите ещё, а после этого опять по кругу - написал и хз когда ответ.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:26

Re: Альфа-Банк

Платежи поИбану не работают даже внутри банка? Говорит, что нет счетов, откуда списывать. Текст сообщения как-то фигню говорит.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:42

  clientage написав:Вообщем ждемс в конце 21го года новую банду... слесарей :)

https://www.youtube.com/watch?v=wi3-K4U ... sist_app=1
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:51

  Skiw написав:Платежи поИбану не работают даже внутри банка? Говорит, что нет счетов, откуда списывать. Текст сообщения как-то фигню говорит.

Сегодня всё работало как и обещала Юлия до 19-ти. После 19-ти я уже не пробовала
Кассандра
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