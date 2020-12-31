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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9206920792089209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:46

  Striker написав:
  clientage написав:Вообщем ждемс в конце 21го года новую банду... слесарей :)

https://www.youtube.com/watch?v=wi3-K4U ... sist_app=1


геніальна реклама, там насправді ціла колекція
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:51

  Кассандра написав:
  Skiw написав:Платежи поИбану не работают даже внутри банка? Говорит, что нет счетов, откуда списывать. Текст сообщения как-то фигню говорит.

Сегодня всё работало как и обещала Юлия до 19-ти. После 19-ти я уже не пробовала


Через вебморду по реквизитам внутри банки все работало и вчера после 19-00, и сегодня вечером тоже. Да, в старом приложении привыборе "оплата по реквизитам" выдавало ошибку , что нет счетов. Но в вебморду можно было оперативно сэпить внутри банки на свои или чужие счета.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 00:08

Вітаю всіх форумчан і нашу найкращу оф. представницю з новим 2021 роком !
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 00:21

Всех с Наступившим !!!
Желаю в Новом Году БЫстрого КАчественного исполнения всех Ваших добрых, заветных желаний !!!

Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:54

Всем, кто уже проснулся и заглянул в телефон :)
С Новым Годом!

Выложите, кому не сложно, скрин с категориями кешбэка, желательно 6 из 10 (PROфи).
У меня уже который месяц повторяются одни и те же категории, это только мне так везет?
И "Детские товары", которые в прошлом месяце немного заюзал, уменьшили с 10 до 5%.
Искатель
 
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