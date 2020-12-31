Skiw написав:Платежи поИбану не работают даже внутри банка? Говорит, что нет счетов, откуда списывать. Текст сообщения как-то фигню говорит.
Сегодня всё работало как и обещала Юлия до 19-ти. После 19-ти я уже не пробовала
Через вебморду по реквизитам внутри банки все работало и вчера после 19-00, и сегодня вечером тоже. Да, в старом приложении привыборе "оплата по реквизитам" выдавало ошибку , что нет счетов. Но в вебморду можно было оперативно сэпить внутри банки на свои или чужие счета.
Всем, кто уже проснулся и заглянул в телефон С Новым Годом!
Выложите, кому не сложно, скрин с категориями кешбэка, желательно 6 из 10 (PROфи). У меня уже который месяц повторяются одни и те же категории, это только мне так везет? И "Детские товары", которые в прошлом месяце немного заюзал, уменьшили с 10 до 5%.