Седня Алка СЭПит в режиме 23/7, но снять со сбера низзя ни в МАбе ни в Сэнсе.
Однако чужие р2р -- литаають.
Чудеса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:48
Седня Алка СЭПит в режиме 23/7, но снять со сбера низзя ни в МАбе ни в Сэнсе.
Однако чужие р2р -- литаають.
Чудеса
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:51
Re: Альфа-Банк
С наступившим всех!
Орехов 51.13, на какую сумму должна быть операция для использования?
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:52
51,13 х 0,805 = 41,15 Мало,от полтинника надо
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:02
а чего они не должны летать? там работа с картой, а не счетом ... а процессинг всегда работает
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:04
IMPRINTER, ну а СЭП? Он тож фурычит.
А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:09
Лучший в этом плане сейчас самый оптимальный вариант, как по мне.
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