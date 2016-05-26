clientage написав:

IMPRINTER, ну а СЭП? Он тож фурычит. А вот внутрибанк не фурычит. причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера. 1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил 2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры. Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса