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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:48
Седня Алка СЭПит в режиме 23/7, но снять со сбера низзя ни в МАбе ни в Сэнсе.
Однако чужие р2р -- литаають.
Чудеса
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:51
С наступившим всех!
Орехов 51.13, на какую сумму должна быть операция для использования?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:52
2XL написав:
С наступившим всех!
Орехов 51.13, на какую сумму должна быть операция для использования?
51,13 х 0,805 = 41,15 Мало,от полтинника надо
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:02
clientage написав:
Седня Алка СЭПит в режиме 23/7, но снять со сбера низзя ни в МАбе ни в Сэнсе.
Однако чужие р2р -- литаають.
Чудеса
а чего они не должны летать? там работа с картой, а не счетом ... а процессинг всегда работает
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Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:04
IMPRINTER
, ну а СЭП? Он тож фурычит.
А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:09
clientage написав:
IMPRINTER, ну а СЭП? Он тож фурычит. А вот внутрибанк не фурычит. причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера. 1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил 2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры. Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса
Лучший в этом плане сейчас самый оптимальный вариант, как по мне.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:24
clientage написав:IMPRINTER
, ну а СЭП? Он тож фурычит.
А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса
Сегодня в 11 с Райфа в Альфу отправил СЭП до сих пор нету.
С Моно отправил в 12 - уже в 16 средства были на счету в Альфе.
Райф не отпускает баблишко наверное.
Востаннє редагувалось lov2108
в П'ят 01 січ, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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lov2108
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:25
clientage написав:
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Напишите, когда дойдёт? А то мне тоже интересно
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:26
lov2108 написав: clientage написав:IMPRINTER
, ну а СЭП? Он тож фурычит.
А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса
Сегодня в 11 с Райфа в Алтфу отправил СЭП до сих пор нету.
С Моно отправил в 12 - уже в 16 средства были на счету в Альфе.
Райф не отпускает баблишко наверное.
Да и Алка через пень-колоду фурычит
Все таки рисковое эт дело в НГ грошима бавитися
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:27
2XL написав:
С наступившим всех!
Орехов 51.13, на какую сумму должна быть операция для использования?
орехов 60,8 надо, операция чтобы 50,0 при этом
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cohan
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