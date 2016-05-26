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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9208920992109211>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:48

Седня Алка СЭПит в режиме 23/7, но снять со сбера низзя ни в МАбе ни в Сэнсе.
Однако чужие р2р -- литаають.
Чудеса 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:51

Re: Альфа-Банк

С наступившим всех!
Орехов 51.13, на какую сумму должна быть операция для использования?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:52

  2XL написав:С наступившим всех!
Орехов 51.13, на какую сумму должна быть операция для использования?

51,13 х 0,805 = 41,15 Мало,от полтинника надо
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:02

  clientage написав:Седня Алка СЭПит в режиме 23/7, но снять со сбера низзя ни в МАбе ни в Сэнсе.
Однако чужие р2р -- литаають.
Чудеса 8)


а чего они не должны летать? там работа с картой, а не счетом ... а процессинг всегда работает
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:04

IMPRINTER, ну а СЭП? Он тож фурычит.

А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.

Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:09

  clientage написав:IMPRINTER, ну а СЭП? Он тож фурычит. А вот внутрибанк не фурычит. причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера. 1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил 2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры. Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса

Лучший в этом плане сейчас самый оптимальный вариант, как по мне.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:24

  clientage написав:IMPRINTER, ну а СЭП? Он тож фурычит.

А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.

Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса :wink:


Сегодня в 11 с Райфа в Альфу отправил СЭП до сих пор нету.
С Моно отправил в 12 - уже в 16 средства были на счету в Альфе.
Райф не отпускает баблишко наверное.
Востаннє редагувалось lov2108 в П'ят 01 січ, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:25

  clientage написав:Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.

Напишите, когда дойдёт? А то мне тоже интересно :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:26

  lov2108 написав:
  clientage написав:IMPRINTER, ну а СЭП? Он тож фурычит.

А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.

Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса :wink:


Сегодня в 11 с Райфа в Алтфу отправил СЭП до сих пор нету.
С Моно отправил в 12 - уже в 16 средства были на счету в Альфе.
Райф не отпускает баблишко наверное.

Да и Алка через пень-колоду фурычит :(
Все таки рисковое эт дело в НГ грошима бавитися :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:27

  2XL написав:С наступившим всех!
Орехов 51.13, на какую сумму должна быть операция для использования?


орехов 60,8 надо, операция чтобы 50,0 при этом
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