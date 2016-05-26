еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:39
еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:35
Re: Альфа-Банк+абонка 60 грн
Колеги, така ситуація.
Карта Максимум. РД 3 січня. Сьогодні вночі провели розрахунок розстрочек та впаяли 60 грн абонки через те, що одна розстрочка не активувалася на той час. Дана розстрочка активувалася сьогодні вдень.
Чи правильно ала вжарила, чи то збій якійсь, бо РД, все ж таки , 3 числа ?
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:39
РД в нерабочий дн. переносится НАЗАД на рабочий, т.е. в вашем случае на 31 дек
Вот 31 дек нуна было все погасить, все активировать
... делайте хоть что-нибудь!
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