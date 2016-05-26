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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9208920992109211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:39

  Vorlon написав:
  clientage написав:Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.

Напишите, когда дойдёт? А то мне тоже интересно :roll:

еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать 8)

UP. 20:52 А не пришли(с 15:26) гроши со сбера на Ультру :roll:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 01 січ, 2021 20:54, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:35

Re: Альфа-Банк+абонка 60 грн

Колеги, така ситуація.
Карта Максимум. РД 3 січня. Сьогодні вночі провели розрахунок розстрочек та впаяли 60 грн абонки через те, що одна розстрочка не активувалася на той час. Дана розстрочка активувалася сьогодні вдень.
Чи правильно ала вжарила, чи то збій якійсь, бо РД, все ж таки , 3 числа ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:39

  maxprofit написав:Колеги, така ситуація.
Карта Максимум. РД 3 січня. Сьогодні вночі провели розрахунок розстрочек та впаяли 60 грн абонки через те, що одна розстрочка не активувалася на той час. Дана розстрочка активувалася сьогодні вдень.
Чи правильно ала вжарила, чи то збій якійсь, бо РД, все ж таки , 3 числа ?

РД в нерабочий дн. переносится НАЗАД на рабочий, т.е. в вашем случае на 31 дек
Вот 31 дек нуна было все погасить, все активировать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:52

  maxprofit написав:Карта Максимум. РД 3 січня. Сьогодні вночі провели розрахунок розстрочек та впаяли 60 грн абонки через те, що одна розстрочка не активувалася на той час. Дана розстрочка активувалася сьогодні вдень.
Чи правильно ала вжарила, чи то збій якійсь, бо РД, все ж таки , 3 числа ?

Правильно сделала! И какой смысл ваших возмущений, если за год (!) вам лень было поменять карту на новую, где нет РКО?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:17

  Vorlon написав:
  maxprofit написав:Карта Максимум. РД 3 січня. Сьогодні вночі провели розрахунок розстрочек та впаяли 60 грн абонки через те, що одна розстрочка не активувалася на той час. Дана розстрочка активувалася сьогодні вдень.
Чи правильно ала вжарила, чи то збій якійсь, бо РД, все ж таки , 3 числа ?

Правильно сделала! И какой смысл ваших возмущений, если за год (!) вам лень было поменять карту на новую, где нет РКО?

Та да, только ленивый не поменял на Максимку 2.0
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:33

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:РД в нерабочий дн. переносится НАЗАД на рабочий, т.е. в вашем случае на 31 дек
У меня РД по карте Максимум 2 число — вчера ничего не прошло. Сегодня пишет, что РД будет сформировано 2 января. Наблюдаю...

ps В связи новостями 31 декабря на Алку ничего не толкал и ею не тянул. Ещё по REDу задвоились 3 операции от 31 декабря :( Закрытие моего домбухаучета портит.
Жду 4 января...
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MASolomko
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