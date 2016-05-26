еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать
UP. 20:52 А не пришли(с 15:26) гроши со сбера на Ультру
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:39
еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать
UP. 20:52 А не пришли(с 15:26) гроши со сбера на Ультру
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 01 січ, 2021 20:54, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:35
Re: Альфа-Банк+абонка 60 грн
Колеги, така ситуація.
Карта Максимум. РД 3 січня. Сьогодні вночі провели розрахунок розстрочек та впаяли 60 грн абонки через те, що одна розстрочка не активувалася на той час. Дана розстрочка активувалася сьогодні вдень.
Чи правильно ала вжарила, чи то збій якійсь, бо РД, все ж таки , 3 числа ?
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:39
РД в нерабочий дн. переносится НАЗАД на рабочий, т.е. в вашем случае на 31 дек
Вот 31 дек нуна было все погасить, все активировать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:52
Правильно сделала! И какой смысл ваших возмущений, если за год (!) вам лень было поменять карту на новую, где нет РКО?
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:17
Та да, только ленивый не поменял на Максимку 2.0
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:33
Re: Альфа-Банк
У меня РД по карте Максимум 2 число — вчера ничего не прошло. Сегодня пишет, что РД будет сформировано 2 января. Наблюдаю...
ps В связи новостями 31 декабря на Алку ничего не толкал и ею не тянул. Ещё по REDу задвоились 3 операции от 31 декабря Закрытие моего домбухаучета портит.
Жду 4 января...
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