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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:45
clientage написав: Vorlon написав: clientage написав:
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Напишите, когда дойдёт? А то мне тоже интересно
еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать
UP. 20:52 А не пришли(с 15:26) гроши со сбера на Ультру
UP. Оба тестовых перевода отобразились в Списке оп-й только в Сенсе в 0:40 02/01. В МАБе на 14:44 02/01 до сих пор нет ни каких следов.
На Ультре доступно +200грн.
Это залёт, Аллюсик
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Суб 02 січ, 2021 15:10
sens
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