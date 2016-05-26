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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9209921092119212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:45

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.

Напишите, когда дойдёт? А то мне тоже интересно :roll:

еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать 8)

UP. 20:52 А не пришли(с 15:26) гроши со сбера на Ультру :roll:

UP. Оба тестовых перевода отобразились в Списке оп-й только в Сенсе в 0:40 02/01. В МАБе на 14:44 02/01 до сих пор нет ни каких следов.
На Ультре доступно +200грн.
Это залёт, Аллюсик :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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