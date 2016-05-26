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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:45
clientage написав: Vorlon написав: clientage написав:
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Напишите, когда дойдёт? А то мне тоже интересно
еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать
UP. 20:52 А не пришли(с 15:26) гроши со сбера на Ультру
UP. Оба тестовых перевода отобразились в Списке оп-й только в Сенсе в 0:40 02/01. В МАБе на 14:44 02/01 до сих пор нет ни каких следов.
На Ультре доступно +200грн.
Это залёт, Аллюсик
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 02 січ, 2021 17:30
Lost написав: Menwyy написав:
Рассрочки на 6 месяцев уже все?
если про здешние и акционные, то да. Обычные у Альфы доступны на 3-24мес.
Испробовал прям перед НГ "лёгкую рассрочку". Нормас продукт - 20мес и без комисов.
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lov2108
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Додано: Суб 02 січ, 2021 17:31
clientage написав: lov2108 написав: clientage написав:IMPRINTER
, ну а СЭП? Он тож фурычит.
А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса
Сегодня в 11 с Райфа в Алтфу отправил СЭП до сих пор нету.
С Моно отправил в 12 - уже в 16 средства были на счету в Альфе.
Райф не отпускает баблишко наверное.
Да и Алка через пень-колоду фурычит
Все таки рисковое эт дело в НГ грошима бавитися
Сегодня после обеда баблишко таки упало.
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lov2108
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