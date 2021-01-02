|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:45
clientage написав: Vorlon написав: clientage написав:
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Напишите, когда дойдёт? А то мне тоже интересно
еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать
UP. 20:52 А не пришли(с 15:26) гроши со сбера на Ультру
UP. Оба тестовых перевода отобразились в Списке оп-й только в Сенсе в 0:40 02/01. В МАБе на 14:44 02/01 до сих пор нет ни каких следов.
На Ультре доступно +200грн.
Это залёт, Аллюсик
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33361
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2639 раз.
- Подякували: 3933 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:30
Lost написав: Menwyy написав:
Рассрочки на 6 месяцев уже все?
если про здешние и акционные, то да. Обычные у Альфы доступны на 3-24мес.
Испробовал прям перед НГ "лёгкую рассрочку". Нормас продукт - 20мес и без комисов.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:31
clientage написав: lov2108 написав: clientage написав:IMPRINTER
, ну а СЭП? Он тож фурычит.
А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.
Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса
Сегодня в 11 с Райфа в Алтфу отправил СЭП до сих пор нету.
С Моно отправил в 12 - уже в 16 средства были на счету в Альфе.
Райф не отпускает баблишко наверное.
Да и Алка через пень-колоду фурычит
Все таки рисковое эт дело в НГ грошима бавитися
Сегодня после обеда баблишко таки упало.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:48
lov2108 написав:
лёгкую рассрочку
это аналог оплаты частями у кота и привата, работает далеко не всегда, в основном крупные магазины-партнеры и на определенные товары
акционная была на любую покупку , даже на покупки в валюте заграницей
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 06:53
MASolomko написав:
У меня РД по карте Максимум 2 число — вчера ничего не прошло. Сегодня пишет, что РД будет сформировано 2 января.
Вот сегодня утром посмотрел и всё стало норм — РД обновилась до февраля.
ps На днях обнаружил, что и в приложении Alfa-Mobile есть drag & drop...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2825
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 435 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 січ, 2021 13:55
Кто знает, подскажите порядок конвертации при оплате в иностранной валюте - хочу купить товар за белорусские рубли в интернете.
У меня есть дебетка в гривнах MC, кредитка VISA и дебетка VISA в долларах.
Я так понимаю, валютную лучше не использовать - будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?
А если гривневая, тогда правильно думаю, что будет BYN->USD (курс МПС), потом USD->UAH по комм.курсу на сайте (28.85 на сейчас) +1% мзда Альфе?
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1489
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:03
idealstorm написав:
будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?
Сумніваюсь...буде долар-рупь. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35761
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1793 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:46
idealstorm написав:Кто знает, подскажите порядок конвертации при оплате в иностранной валюте - хочу купить товар за белорусские рубли в интернете.
У меня есть дебетка в гривнах MC, кредитка VISA и дебетка VISA в долларах.
Я так понимаю, валютную лучше не использовать - будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?
А если гривневая, тогда правильно думаю, что будет BYN->USD (курс МПС), потом USD->UAH по комм.курсу на сайте (28.85 на сейчас) +1% мзда Альфе?
Тут навіть офпред не знає, як формується курс при оплаті в третіх валютах)). Принаймні точного співпадіння по датам з МПС ніколи не було.
При оплаті таких покупок Альфа використовує свій, нікому не відомий курс, а не МПС)) По дебетках, що в UAH, що в USD +1% за конвертацію згідно тарифів. По кредиткам конвертація відсутня, але використовується завищений картковий курс, який діятиме на дату проведення по рахунку, а не дату покупки і в деяких випадках може нівелюватися курсовими коливаннями чи кешбеком.
ІМХО, дебетки лише для покупок в їхніх валютах. Кредитка краще для третіх валют , якщо сума незначна чи є можливість компенсувати завищений курс кешбеком, грейсом, розстрочкою.
Для значних сум краще використовувати банк з лояльним курсом.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1565
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:49
idealstorm написав:
будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?
откуда такие фантазии? При оплате долларовой картой платежи в экзотической валюте в нормальных банках вообще могут применять курс обмена МПС "экзотика"=>USD. Не нормальные банки при этом пытаются еще себе что-то урвать. Я с пакетной карты Аллы в прошлом феврале снимал в банкомате в Сингапуре SGD и на Пенанге MYR - курс конечно был не МПС, но довольно весьма близкий. Поэтому никакой тройной конвертации тут по долларовой карте точно не будет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5465
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1294 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|45215
|5543877
|
Нед 03 січ, 2021 12:30
wtf
|
|18397
|2581041
|
Нед 03 січ, 2021 11:05
omb
|
|2594
|99491
|
|