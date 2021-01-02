Додано: Нед 03 січ, 2021 14:46

idealstorm написав: Кто знает, подскажите порядок конвертации при оплате в иностранной валюте - хочу купить товар за белорусские рубли в интернете.

У меня есть дебетка в гривнах MC, кредитка VISA и дебетка VISA в долларах.

Я так понимаю, валютную лучше не использовать - будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?

А если гривневая, тогда правильно думаю, что будет BYN->USD (курс МПС), потом USD->UAH по комм.курсу на сайте (28.85 на сейчас) +1% мзда Альфе?

Тут навіть офпред не знає, як формується курс при оплаті в третіх валютах)). Принаймні точного співпадіння по датам з МПС ніколи не було.При оплаті таких покупок Альфа використовує свій, нікому не відомий курс, а не МПС)) По дебетках, що в UAH, що в USD +1% за конвертацію згідно тарифів. По кредиткам конвертація відсутня, але використовується завищений картковий курс, який діятиме на дату проведення по рахунку, а не дату покупки і в деяких випадках може нівелюватися курсовими коливаннями чи кешбеком.ІМХО, дебетки лише для покупок в їхніх валютах. Кредитка краще для третіх валют , якщо сума незначна чи є можливість компенсувати завищений курс кешбеком, грейсом, розстрочкою.Для значних сум краще використовувати банк з лояльним курсом.