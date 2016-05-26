RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9210921192129213>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:45

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.

Напишите, когда дойдёт? А то мне тоже интересно :roll:

еще не дошли !
Анюта в Чате проверяет уже минут 20, грит, шо седня не так бысто работают, загружены
Вот думаю спросить, мож фиксиков ей в помощь заказать 8)

UP. 20:52 А не пришли(с 15:26) гроши со сбера на Ультру :roll:

UP. Оба тестовых перевода отобразились в Списке оп-й только в Сенсе в 0:40 02/01. В МАБе на 14:44 02/01 до сих пор нет ни каких следов.
На Ультре доступно +200грн.
Это залёт, Аллюсик :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33364
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3933 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:30

  Lost написав:
  Menwyy написав:Рассрочки на 6 месяцев уже все?

если про здешние и акционные, то да. Обычные у Альфы доступны на 3-24мес.

Испробовал прям перед НГ "лёгкую рассрочку". Нормас продукт - 20мес и без комисов.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 26.02.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:31

  clientage написав:
  lov2108 написав:
  clientage написав:IMPRINTER, ну а СЭП? Он тож фурычит.

А вот внутрибанк не фурычит.
причем я сделал ДВА тестовых снятия со сбера.
1е, через МАБ есть в списке операций, но баланс на самом сбере НЕ изменил
2е, через Сэнс, тут изменился баланс на сбере
Но ни одна тестовая сотка так и не дошла до Ультры.

Ото и храни гроши на сбере, лучше уж у Мони или у Лушего. Даж пользы больше будет. Чудеса :wink:


Сегодня в 11 с Райфа в Алтфу отправил СЭП до сих пор нету.
С Моно отправил в 12 - уже в 16 средства были на счету в Альфе.
Райф не отпускает баблишко наверное.

Да и Алка через пень-колоду фурычит :(
Все таки рисковое эт дело в НГ грошима бавитися :)


Сегодня после обеда баблишко таки упало.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 26.02.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:48

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:лёгкую рассрочку

это аналог оплаты частями у кота и привата, работает далеко не всегда, в основном крупные магазины-партнеры и на определенные товары

акционная была на любую покупку , даже на покупки в валюте заграницей
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 29.11.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 06:53

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:У меня РД по карте Максимум 2 число — вчера ничего не прошло. Сегодня пишет, что РД будет сформировано 2 января.
Вот сегодня утром посмотрел и всё стало норм — РД обновилась до февраля.

ps На днях обнаружил, что и в приложении Alfa-Mobile есть drag & drop... :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2825
З нами з: 08.03.18
Подякував: 315 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:55

Re: Альфа-Банк

Кто знает, подскажите порядок конвертации при оплате в иностранной валюте - хочу купить товар за белорусские рубли в интернете.
У меня есть дебетка в гривнах MC, кредитка VISA и дебетка VISA в долларах.
Я так понимаю, валютную лучше не использовать - будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?
А если гривневая, тогда правильно думаю, что будет BYN->USD (курс МПС), потом USD->UAH по комм.курсу на сайте (28.85 на сейчас) +1% мзда Альфе?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 06.03.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:03

Re: Альфа-Банк

  idealstorm написав:будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?

Сумніваюсь...буде долар-рупь. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35761
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:46

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:Кто знает, подскажите порядок конвертации при оплате в иностранной валюте - хочу купить товар за белорусские рубли в интернете.
У меня есть дебетка в гривнах MC, кредитка VISA и дебетка VISA в долларах.
Я так понимаю, валютную лучше не использовать - будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?
А если гривневая, тогда правильно думаю, что будет BYN->USD (курс МПС), потом USD->UAH по комм.курсу на сайте (28.85 на сейчас) +1% мзда Альфе?

Тут навіть офпред не знає, як формується курс при оплаті в третіх валютах)). Принаймні точного співпадіння по датам з МПС ніколи не було.
При оплаті таких покупок Альфа використовує свій, нікому не відомий курс, а не МПС)) По дебетках, що в UAH, що в USD +1% за конвертацію згідно тарифів. По кредиткам конвертація відсутня, але використовується завищений картковий курс, який діятиме на дату проведення по рахунку, а не дату покупки і в деяких випадках може нівелюватися курсовими коливаннями чи кешбеком.
ІМХО, дебетки лише для покупок в їхніх валютах. Кредитка краще для третіх валют , якщо сума незначна чи є можливість компенсувати завищений курс кешбеком, грейсом, розстрочкою.
Для значних сум краще використовувати банк з лояльним курсом.
stryzhko
 
Повідомлень: 1565
З нами з: 04.10.16
Подякував: 359 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:49

Re: Альфа-Банк

  idealstorm написав:будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?

откуда такие фантазии? При оплате долларовой картой платежи в экзотической валюте в нормальных банках вообще могут применять курс обмена МПС "экзотика"=>USD. Не нормальные банки при этом пытаются еще себе что-то урвать. Я с пакетной карты Аллы в прошлом феврале снимал в банкомате в Сингапуре SGD и на Пенанге MYR - курс конечно был не МПС (по SGD получилось 1,37 SGD/USD при курсе в те дни у Визы на день проведения по счету порядка 1,38 SGD/USD, по MYR - 4,06-4,09 MYR/USD при курсе Визы на день проведения по счету 4,13-4,30). Как видно близко, но не то. И по рингиттам наценка банка получалась по любому больше чем 1%. И представитель тогда не смогла пояснить почему именно получился такой курс. Но меня он устраивал полностью поскольку в местных обменниках доллар на местный кэш меняли по еще менее выгодному курсу. Но никакой тройной конвертации тут по долларовой карте точно не будет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5465
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:19

  Flamingo написав:
  idealstorm написав:будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?

откуда такие фантазии? При оплате долларовой картой платежи в экзотической валюте в нормальных банках вообще могут применять курс обмена МПС "экзотика"=>USD...

У Алки на сайте есть курс для картопераций, с хистори.
Есть курс на день блокировки, и на день списания.
Думаю будет конверт BYN-USD по МПС и USD-UAH по карткурсу.
В таком случае для дебетки лучше юзать ЮСД-дебетку, но там есть еще и комисс 1%.
А вот по грн-кредитке нема комисс за конверт.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33364
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3933 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9210921192129213>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, Google Feedfetcher, Oktawa і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4520, 4521, 4522
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45216 5544146
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 16:09
omb
Банк Земельний Капiтал 1 ... 38, 39, 40
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
398 84372
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 16:07
ingtrans
А-Банк 1 ... 1838, 1839, 1840
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18397 2581163
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 11:05
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28133)
03.01.2021 16:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.