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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9210921192129213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:00

  Flamingo написав:
  idealstorm написав:будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?

откуда такие фантазии? При оплате долларовой картой платежи в экзотической валюте в нормальных банках вообще могут применять курс обмена МПС "экзотика"=>USD. Не нормальные банки при этом пытаются еще себе что-то урвать. Я с пакетной карты Аллы в прошлом феврале снимал в банкомате в Сингапуре SGD и на Пенанге MYR - курс конечно был не МПС (по SGD получилось 1,37 SGD/USD при курсе в те дни у Визы на день проведения по счету порядка 1,38 SGD/USD, по MYR - 4,06-4,09 MYR/USD при курсе Визы на день проведения по счету 4,13-4,30). Как видно близко, но не то. И по рингиттам наценка банка получалась по любому больше чем 1%. И представитель тогда не смогла пояснить почему именно получился такой курс. Но меня он устраивал полностью поскольку в местных обменниках доллар на местный кэш меняли по еще менее выгодному курсу. Но никакой тройной конвертации тут по долларовой карте точно не будет


фантазии, думаю, отсюда (лень искать, есть и на самом тинькове), а саму альфу в России вроде как нашли где написано про конверт: написано оно в Ж, и прОцент банку там повышенный, для нашего случая (не только для Альфы а и вообще) проще считать что попадешь процента на 4 для левых валют и 2 для USD/EUR
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:04

Re: Альфа-Банк

Более-менее понятно. Спасибо.
Второй вопрос с кредиткой Выгода - она у меня, я так понимаю, в Кешью не ложится, правда?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:06

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:лень искать

https://alfabank.ua/upload/convert.pdf
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360014652800
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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