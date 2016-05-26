Flamingo написав:

idealstorm написав: будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD? будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?

откуда такие фантазии? При оплате долларовой картой платежи в экзотической валюте в нормальных банках вообще могут применять курс обмена МПС "экзотика"=>USD. Не нормальные банки при этом пытаются еще себе что-то урвать. Я с пакетной карты Аллы в прошлом феврале снимал в банкомате в Сингапуре SGD и на Пенанге MYR - курс конечно был не МПС (по SGD получилось 1,37 SGD/USD при курсе в те дни у Визы на день проведения по счету порядка 1,38 SGD/USD, по MYR - 4,06-4,09 MYR/USD при курсе Визы на день проведения по счету 4,13-4,30). Как видно близко, но не то. И по рингиттам наценка банка получалась по любому больше чем 1%. И представитель тогда не смогла пояснить почему именно получился такой курс. Но меня он устраивал полностью поскольку в местных обменниках доллар на местный кэш меняли по еще менее выгодному курсу. Но никакой тройной конвертации тут по долларовой карте точно не будет